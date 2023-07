Schon weiter als der junge Tiger Woods

Löst Jubelschreie aus: Louis Klein schaffte als bisher jüngster Spieler den Cut bei einem Turnier der Challenge Tour. Das gelang in diesem Alter nicht einmal Tiger Woods. © DGV/stebl

Louis Klein ist erst 13 Jahre alt, spielte aber bereits in der Bundesliga und glänzt auf der Challenge Tour.

Valley – Ein riesiges Golf-Talent reift aktuell beim Golfclub Valley, unter anderem in der Akademie von Chef-Coach Danny Wilde. Der erst 13-jährige Louis Klein untermauerte seine Entwicklung nicht nur mit seinem ersten Einsatz im Valleyer Männer-Team in der Golf-Bundesliga vor einigen Wochen. Er glänzte kürzlich auch auf der Challenge Tour, der zweithöchsten Tour im europäischen Golfsport hinter der European Tour.

Als bisher jüngster Spieler schaffte er beim Kaskada Golf Challenge im tschechischen Brünn in der Nähe von Prag den Cut und spielte damit alle vier 18-Loch-Runden. Am Ende landete der Tscheche beim Turnier in seinem Heimatland auf dem geteilten 54. Platz. Nach drei 71er Par-Runden spielte Klein am Abschlusstag eine 76 und kam damit auf 289 Schläge und insgesamt fünf Schläge über Par. Bei nur fünf Schlägen weniger wäre er sogar unter den Top 30 des Turniers gelandet. Den Sieg sicherte sich der Italiener Lorenzo Scalise mit zwölf Schlägen unter Par.

„Mit 13 Jahren hat auf diesem Niveau noch nicht einmal ein Tiger Woods den Cut geschafft“, freute sich Wilde über die Erfolge seines Schützlings. „Für sein Alter ist er im Vergleich zu Tiger Woods schon deutlich weiter.“ Klein begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Golfsport und trainiert regelmäßig unter Wilde in Valley.

Den letzten Tag beim Challenge-Turnier in Brünn nutzte Klein für einige Experimente, da er als einer von nur zwei Amateuren, die den Sprung unter die Top 60 geschafft hatten, ohnehin kein Preisgeld verdienen darf. „Am letzten Tag hat er wohl die besten und die schlechtesten neun Löcher seiner Karriere gespielt“, berichtet Wilde. „Für unseren Golfclub und vor allem für Louis Klein ist das natürlich ein riesiger Erfolg.“

Im Mai hatte der Nachwuchs-Golfer in der Bundesliga-Mannschaft des Golfclubs Valley debütiert und dabei in allen Belangen überzeugt. Auf dem anspruchsvollen Platz in St. Leon-Rot hatte Klein in den Einzeln mit 74 Schlägen und damit zwei Schlägen über Par das drittbeste Ergebnis seines Teams ins Klubhaus gebracht. In den Vierern spielte er mit Niclas Gimmy vier Schläger über Par, was ebenfalls die beste Runde des GC Valley war.

Diese Leistungen konnte er einen Tag später sogar noch toppen und spielte wiederum in den Einzeln mit 70 Schlägen – also zwei Schlägen unter Par – sogar die beste Runde aller Valleyer Golfer.

Wohin der Weg des Nachwuchs-Talents führen wird, zeigt sich in den nächsten Jahren. Der Weg nach ganz oben scheint jedenfalls vorgezeichnet.