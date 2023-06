Chiara Horder im Golf-Himmel

Golferin Chiara Horder nach ihrem Sieg bei den Women’s Amateur Championship von England. © Privat

Chiara Horder vom GC Valley holt sich sensationell den Sieg bei der 120. Women’s Amateur Championship von England.

Sandwich/Valley – Schon die Einladung ins Nationalteam und damit die Teilnahme an der Women’s Amateur Championship von England war für Chiara „Kiki“ Horder eine Überraschung. „Das ist eine große Ehre für mich“, verriet die Golferin vom GC Valley bereits vor dem Finale des geschichtsträchtigen Turniers im Südosten Englands. Dass sie am Ende dann aber auch den riesigen Siegerpokal in den Himmel recken durfte, sprengt selbst die Vorstellungskraft der bescheidenen 20-Jährigen.

Erst vor ein paar Wochen kehrte Horder wieder zurück aus Texas, wo sie am College studiert. Eigentlich wollte sie erst einmal nur die Valleyer Bundesliga-Damen im Abstiegskampf etwas unterstützen und übte darum ein wenig mit Headcoach Danny Wilde. Dann kam aber überraschend die Einladung von Nationaltrainer Sebastian Rühl. „Und damit begann ein unerwarteter Traum“, strahlt Horder. Zusammen mit den Mädchen des Junior Team Deutschland startete sie bei diesem prestigeträchtigen Matchplay-Wettbewerb. Die Women’s Amateur Championship wurden 1893 gegründet und gehören bis zum heutigen Tag zu den beiden wichtigsten Golf-Turnieren für Amateure.

Ihre Mannschaftskolleginnen waren immerhin Charlotte Back, Helen Briem und auch Paula Schulz-Hanßen, die Topstars des deutschen Amateur-Golfs. Nach dem Sieg über die Schottin Jasmin Mackintosh war aber Horder am fünften Spieltag nur mehr alleine im Rennen und hielt die deutschen Farben weiter hoch. Unterstützt von Charlotte Back vom GC St. Leon-Rot, die sich nun als Caddy um Chiaras Bag kümmerte, ging es ins Viertelfinale. Dort stand bereits Ffion Tynan. Die Waliserin lag in der Folge zwar erwartungsgemäß mehrfach in Führung, aber am letzten Loch war es dann doch die nervenstarke Horder, die den entscheidenden Putt versenkte.

Im Halbfinale wartete mit Ingrid Lindblad, der Nummer eins des World Amateur Golf Rankings, eine fast unlösbare Aufgabe. Doch Horder zog auch hier eiskalt ihr präzises Spiel weiter durch. „Beeindruckend. Das ist so ziemlich die beste Beschreibung, die mir zu Chiaras Spiel einfällt“, zollte auch Bundestrainer Rühl seiner Athletin uneingeschränkten Respekt.

Chiara Horder fand immer die richtigen Entscheidungen – sie beantwortete in der Schlussphase sogar ein Birdie von Lingblad mit einem Eagle. Das sachkundige Publikum war in jedem Fall begeistert vom Spiel der Deutschen. Auf den letzten 36 Loch des Turniers ging es nun gegen US-Girl Annabelle Pancake, die sich mit überzeugenden Ergebnissen bis ins Finale gekämpft hatte. Aber hier spielte dann nur Chiara Horder großes Golf.

„Wie bereits in den Runden zuvor überzeugte Kiki mit sicherer Distanzkontrolle und nicht zuletzt mit sensationeller Präzision und einem heißen Putter auf den Grüns“, freute sich Sebastian Rühl zu Recht. Die ersten 18 Loch endeten bereits mit einer soliden 3auf-Führung. Und während Pancake mehr und mehr verkrampfte, schlug Horder die Bälle immer lockerer. Horders Vorsprung wuchs ständig, und auf dem 30. Grün beendete sie im Stile einer ganz Großen das Match mit 7&6 für sich.

Das Ausmaß dieses Sieges wird der 20-Jährigen sicher erst in den kommenden Tagen so richtig bewusst werden. Auf Wolke sieben befindet sich Horder aber jetzt schon: „Es ist so großartig, ein so wichtiges Turnier zu gewinnen. Das Feld war so gut wie noch nie, und dann stehst du am Ende da ganz oben. Es ist echt sooo toll. Ich freue mich schon so wahnsinnig auf das, was nun alles noch folgt.“

Chiara Horder kann sich nun nämlich auf mindestens vier weitere Auftritte auf der ganz großen Weltbühne des Damengolfs freuen. Als Siegerin des Turniers in England erhält sie die Teilnahme-Berechtigung für die vier Majors AIG Women’s Open, die U.S. Women’s Open, die Amundi Evian Championship und traditionell auch eine Einladung zum Augusta National Women’s Amateur. Es folgen also große Events für die Siegerin eines großen Turniers. JÖRG WEDEKIND