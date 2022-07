Großer Jubiläumslehrgang: Taekwon-Do Darching feiert Zehnjähriges

Auf eine große Lehrgangsgruppe freut sich Taekwon-Do-Darching-Gründer Georg Rummel auch zum Jubiläum am Samstag. Zehn weitere Schulen aus Deutschland und Österreich haben bereits ihren Besuch angekündigt. © Privat

Vor zehn - eigentlich elf - Jahren brachte Georg Rummel Taekwon-Do nach Darching. Jetzt feiert er mit Mitgliedern und Freunden das große Jubiläum.

Darching – Eigentlich ist es ja das Elfjährige. Wenn Taekwon-Do Darching an diesem Samstag sein feierliches Jubiläum zum zehnten Geburtstag begeht, ist es gewissermaßen ein Jahr zu spät. Die Gründung erfolgte schon am 1. August 2011, doch wie so oft machte die Corona-Pandemie den Feierlichkeiten einen dicken Strich durch die Rechnung. „Das ist nicht weiter schlimm“, findet Georg Rummel, der Gründer von Taekwon-Do Darching. „Wir freuen uns trotzdem sehr.“

Unterdessen hat sich in den letzten zehn Jahren viel getan. Zuallererst sind die Darchinger seit 2017 keine Sparte der DJK Darching mehr. Trotzdem können sie sich über einen regen Zuspruch freuen. „Wir haben derzeit 65 Mitglieder“, sagt Rummel. „In der Altersspanne zwischen vier und 68 Jahren ist alles dabei“, erzählt er. „Leider hat uns Corona ein wenig zurückgeworfen.“ Dennoch blieb man auch in dieser schwierigen Zeit einem wichtigen Taekwon-Do-Leitsatz treu: Demnach gilt es, immer einen Weg zu finden. So boten die Darchinger zahlreiche Online-Kurse an, um diese Zeitspanne zu überbrücken. Damit soll es nun aber vorbei sein.

Die große Mehrheit dieser Mitglieder dürfte auch bei der Zehn-Jahres-Feier mit dabei sein. So wird es am Samstag zunächst ab 13 Uhr in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Valley einen Auftaktlehrgang geben. Wenn das Wetter mitspielt vielleicht auch draußen. Mit am Start: zehn weitere Taekwon-Do Schulen aus ganz Deutschland und Österreich. Wichtig hierbei: Es findet klassisches Taekwon-Do statt, das bedeutet ohne Körperkontakt. Kurz darauf, ab 13.30 Uhr, folgen Lehrgänge für verschiedene Gürtelgrade, ehe ab 15 Uhr der offizielle Teil mit dem Valleyer Bürgermeister Bernhard Schäfer sowie einiger wichtiger Mitglieder von Taekwon-Do Darching anschließt. Zudem führen hier die angereisten Schulen einige Vorführungen durch. Nach einem letzten Teil, den Lehrgängen für Rot- und Schwarzgurte, kommt es zum wohl schönsten Teil: „Wir wollen alle im DJK-Stüberl grillen und den Tag gemütlich ausklingen lassen“, freut sich Rummel.

Das Jubiläumsprogramm

13 Uhr: Begrüßung mit Auftaktlehrgang.

13.30 bis 15 Uhr: Lehrgänge für alle Gürtelgrade, eventuell Kinderlehrgang.

15.15 bis 16.30 Uhr: Offizieller Teil mit Gruppenvorführungen der angereisten Schulen (jeweils rund fünf Minuten).

16.30 bis 17.15 Uhr: Lehrgänge für Rot- und Schwarzgurte und Schulleiter.