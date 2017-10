Handballer der SF Föching müssen beim Tabellenführer ran

Handball: Bezirksliga

Das Heimspiel am vergangenen Wochenende mussten die Sportfreunde Föching wegen Spielermangel absagen - jetzt müssen sie beim Tabellenführer ran. Und der wirft gern mal viele Tore.

Föching – Zwei Wochen hatten die Sportfreunde Föching nach der Niederlage in Salzburg Zeit, ihre Wunden zu lecken. Jetzt wird es ungleich schwerer: An diesem Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Michael Hahn zum Tabellenführer SV Anzing III. Das Team mit der stärksten Offensive der Liga.

32 Tore pro Spiel werfen die Gastgeber im Schnitt – das weiß auch Hahn. Er hat den Gegner in der Partie gegen die Salzburger beobachtet. „Die haben gegen uns eine saustarke, aggressive Abwehr hingestellt“, erzählt der SF-Trainer. „Aber was Anzing mit denen gemacht hat, das war irre.“ Sage und schreibe 42 Treffer musste die ansonsten so sattelfeste Defensive schlucken. Damit ist eines klar: „Wir gehen als Außenseiter ins Spiel.“

Das aber kommt den Föchingern sogar entgegen – das hat die Hahn-Truppe schon in der vergangenen Spielzeit immer wieder gezeigt. Zudem sind die Sportfreunde auf das temporeiche Angriffsspiel der Gastgeber vorbereitet. Zwar handelt es sich um eine Dritte Mannschaft, man weiß also nie genau, wie die Anzinger personell aufgestellt sind. „Die haben aber in allen Mannschaften ein ähnliches Konzept“, sagt Hahn. „Wir haben entsprechende Spielzüge einstudiert.“

Hinsichtlich der angespannten Personalsituation, die noch am vergangenen Wochenende eine Spielverschiebung zur Folge hatte, kann Hahn inzwischen Entwarnung geben. Das Gros der Angeschlagenen und Verletzten hat während der Woche trainiert und findet immer mehr zurück zu alter Form. „So langsam kommt die Mannschaft wieder zusammen“, freut sich der Trainer. „Wir sind gut aufgestellt.“ Heißt: zwei Torhüter und zehn Feldspieler. Für Hahn Grund genug, mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein ins Spiel zu gehen. Oder wie er sagt: „Keine Angst vor dicken Tieren.“