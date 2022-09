Hartpenninger Damen holen den Bayernpokal

Siegreiche TSV-Damen: (h.v.l.) Lisa Poidl, Getrud Zellermayer, (v.v.l.) Maria Fagner und Sandra Schneider. © Privat

Die Damen des TSV Hartpenning sind bereit für die Deutsche Meisterschaft in Schaftlach. Mit dem Sieg beim Bayernpokal brachten sie sich in Form.

Hartpenning – Die Deutsche Meisterschaft am 17. September in Schaftlach kann kommen, die Damen des TSV Hartpenning sind bereit. Am Wochenende gewannen die Stockschützinnen aus dem Landkreis-Norden den Bayernpokal und fiebern nun dem Saisonhöhepunkt entgegen.

Für den TSV waren Lisa Poidl, Gertraud Zellermayer, Maria Fagner und Sandra Schneider nach Kühbach gereist und kamen gut ins Turnier. Nach der Vorrunde standen die Hartpenningerinnen mit 18:2 Punkten und einer Stocknote von 2,213 an der Spitze der Gruppe A. Punkte mussten sie nur im fünften Spiel gegen das Team aus Nürnberg lassen. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben auch in Spielen, in denen wir zurückgelegen sind, nicht aufgegeben und wahnsinnige Moral bewiesen“, berichtet Sprecherin Schneider.

Im Endspiel trafen die Hartpenningerinnen auf den Sieger der Gruppe B, den TSV Schondorf. Das Finale war dann spannend bis zum letzten Schuss. Nach zwei Kehren stand es 3:3, nach vier Kehren 10:10. In der fünften Kehre setzte die TSV-Moarschaft alles auf eine Karte und forderten den Moar des Gegner als letzte Schützin zu einem Stockschoss. Es gelang Schondorf jedoch nicht, den Hartpenninger Stock aus dem Haus zu schießen, sodass der TSV mit 13:10 in Führung ging. Zum Abschluss verfehlten zwei Hartpenningerinnen das Ziel, doch auch Schondorf zeigte Nerven. Der TSV schrieb einen weiteren Dreier und sicherte sich mit dem 16:10 im Finale damit den Titel. ts