Hartpenninger Erfolge bei Eisstock-WM: „Eine super Woche mit toller Stimmung“

Zweimal Gold holte Stefan Thurner bei der Eisstock-WM in Ritten: allein beim Einzel-Zielschießen sowie gemeinsam mit der deutschen Mannschaft im Team-Zielschießen und im Mannschaftsspiel. © Albert Kamhuber

Bei der Eisstock-Weltmeisterschaft in Ritten holen die Schützen des TSV Hartpenning acht Medaillen. Ein Gmunder wird mit den USA B-Weltmeister.

Hartpenning/Gmund – Stefan Zellermayer, Eisschütze des TSV Hartpenning und Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, war nach seiner Rückkehr von der Eisstock-WM im italienischen Ritten begeistert. „Es war schön mal wieder vor Zuschauern zu schießen, die Stimmung war super und die Organisation top. Auch das Ambiente in den Südtiroler Bergen und das Wetter waren perfekt. Es war einfach eine super Woche für uns“, berichtete Zellermayer. Mitgebracht hatten er und seine beiden Hartpenninger Teamkollegen Stefan Thurner und Elisabeth Reiter insgesamt acht Medaillen.

Zu Beginn der Woche stand das Mannschaftsspiel auf dem Programm. In der Vorrunde wechselten sich Zellermayer und Thurner ab und lieferten eine souveräne Leistung ab. Tags darauf startete für Zellermayer die Titelverteidigung im Einzel-Zielschießen. „Ich bin extrem schwer reingekommen, aber mit der Punktzahl war ich am Ende sehr zufrieden“, berichtete Zellermayer. Mit 354 Zählern lag er nach der ersten Runde auf Platz drei, einen Rang vor Thurner, der sieben Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen hatte. Auch in der Rückrunde des Mannschaftsspiels zeigte sich das deutsche Team zielsicher und belegte punktgleich aufgrund der schlechteren Stocknote hinter Österreich den zweiten Platz.

Reiter hat Pech im Einzel

Ihren Einsatz hatte am Freitag zudem Elisabeth Reiter im Einzel-Weitschießen. Ihr gelang im ersten Durchgang der beste Versuch, dann wurden die Platten gewechselt und es folgten vier Fehlversuche, sodass sie zwar das Einzel-Finale verpasste, mit der deutschen Damen-Mannschaft aber die Bronzemedaille holte. „Die schwächeren Schützinnen waren im ersten Durchgang zu kurz, sodass die Platten gewechselt wurden. Da hat Elisabeth Pech gehabt, denn sie ist danach nicht mehr reingekommen. Aber mit einer Bronzemedaille bei der ersten Weltmeisterschaft ist sie dennoch zufrieden“, sagte Zellermayer. Die deutschen Damen landeten hinter Österreich und Italien auf Platz drei.

Keine Zweifel am Titel gab es am Samstag beim Team-Zielschießen der Herren. Zellermayer masste auf die hinteren Ringe, Thurner war für das Kombinieren zuständig. „Unsere Punktzahl war außergewöhnlich gut, jeder hat nahezu perfekt geschossen und wir haben die Konkurrenz deutlich distanziert“, erklärte Zellermayer. So gab es Gold für Deutschland vor Österreich und Italien.

Beim Finale des Einzel-Zielschießens fand Zellermayer dann nicht zu seinem Rhythmus, umso besser lief es für Thurner. „Stefan hat sich ab Samstag in einen Lauf geschossen, der hätte noch eine Woche weiterschießen können“, scherzte Zellermayer. Thurner holte 20 Punkte Rückstand auf und sicherte sich den Titel. Zellermayer landete auf Platz fünf. „Das hat mich sehr für ihn gefreut, dass er endlich sein großes Ziel erreicht hat. Am Ende habe ich fast mehr bei ihm mitgefiebert, weil ich selbst nicht mehr reingekommen bin“, berichtete Zellermayer. Am Ende gingen alle Goldmedaillen der Herrenkonkurrenz an Deutschland.

Coonradt mit USA B-Weltmeister

Am Finaltag gab es im Team-Zielschießen noch eine Silbermedaille für die beiden Hartpenninger, die an der Seite von Verena Gotzler und Marina Dunstmair nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Punkt Rückstand hinter Österreich Zweiter wurden. Zum Abschluss der Weltmeisterschaft warteten die Page-Playoffs im Mannschaftsspiel auf die Sportler und Zuschauer. Deutschland setzte sich gegen Österreich klar durch und zog direkt ins Finale ein, die Österreicher folgten über das Halbfinale gegen Italien ebenfalls im Endspiel. Zellermayer ließ Thurner in den Playoffs den Vorzug, am Ende durften sich beide über Gold freuen. Am Sonntagabend wurde dann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, ehe sich der Hartpenninger Medaillen-Express über den Brenner auf die Heimreise machte.

Chris Coonradt © THOMAS PLETTENBERG

Grund zur Freude hatte auch Chris Coonradt aus Gmund, der mit dem US-Team im Mannschaftsspiel die B-Gruppe vor den Teams aus Luxemburg und Namibia gewann und sich nun B-Weltmeister nennen darf. Bei der nächsten Weltmeisterschaft in vier Jahren tritt das amerikanische Team damit wieder in der A-Gruppe an.