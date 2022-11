Hartpenninger Stockschützen gewinnen Bronze beim Europacup

Grund zum Jubeln hatten die Hartpenninger (unten v.l.) Peter Erlacher, Andreas Lambert und Stefan Zellermayer beim Europacup genug. Auch dank der konzentrierten Leistung von Stefan Thurner (oben l.). © Privat

Die Stockschützen des TSV Hartpenning haben den wohl größten Erfolg der Vereinsgeschichte eingefahren: Beim Europacup gewannen sie Bronze.

Hartpenning – Einen ganz besonderen Erfolg durften die Stockschützen des TSV Hartpenning am vergangenen Wochenende feiern. Das Team aus dem Nord-Landkreis gewann beim Europacup der besten europäischen Herren-Moarschaften die Bronzemedaille.

Bereits am Freitag machten sich Stefan Zellermayer, Stefan Thurner, Andreas Lambert, Peter Erlacher, Gustl Maurer und Hardl Gambs auf den Weg ins österreichische Amstetten, wo nach der Materialkontrolle die Auslosung der Gruppen anstand. Die TSV-Stockschützen hatten sich im vergangenen Jahr als Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft für den Europacup qualifiziert (wir berichteten). Die Materialkontrolle lief dann ungewohnt streng ab, und auch die Gruppenauslosung bescherte den TSV-Schützen schwere Gegner. „Wir haben die deutlich stärkere Gruppe erwischt und hatten die besten Teams aus Österreich und der Schweiz bei uns in der Gruppe“, berichtete TSV-Sprecher Maurer.

In der Vorrunde kämpften die insgesamt 21 Mannschaften aus acht Nationen um eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Duelle am Sonntag. Gegen Ottenzell bescherten drei Fehlschüssen den Hartpenningern gleich eine Auftaktniederlage. Doch die TSV-Moarschaft steigerte sich von Spiel zu Spiel und sammelte Punkt um Punkt. So schloss man die Gruppe A als Vierter ab. „Wir haben gesehen, dass wir auch gegen die Top-Teams mithalten können“, sagte Maurer.

Als Gegner im Achtelfinale wurde dem TSV der ASV Teis aus Südtirol zugelost. Die Hartpenninger schossen fast fehlerfrei und ließen Teis keine Chance. Im Viertelfinale wartete mit Kowald Voitsberg aus Österreich ein echtes Spitzenteam, und es ging hin und her. „Wir haben gut aufgespielt und Voitsberg immer unter Druck gesetzt. Es war ein harter Kampf, den unsere Moarschaft am Ende knapp gewann“, fasste Maurer zusammen.

Maurer: „Trepperl ein Riesenerfolg“

Im Halbfinale bekam es der TSV mit dem EC Saßbach zu tun. Die Hartpenninger gingen mit einem leichten Vorsprung in die letzten beiden Bahnen, leisteten sich dann aber zwei Fehlversuche in der elften Runde und konnten den Rückstand nicht mehr einholen. So zog Saßbach ins Endspiel ein, und Hartpenning hatte, gemeinsam mit St. Willibald, die Bronzemedaille sicher. Am Ende gewann Saßbach den Europacup aufgrund eines zu Recht vergebenen Strafpunkts gegen Rottendorf.

„Das Trepperl ist für uns ein Riesenerfolg. Klar war die Enttäuschung nach dem Halbfinale erst einmal da, aber das war dann auch schnell wieder verfolgen. Es war ein großartiges Wochenende und auch das Außenrum hat für alle gepasst. Nur die Schiedsrichterleistung hat bei Zuschauern und Sportlern immer wieder für Ärger gesorgt, weil schon am Samstag teilweise Strafpunkte für Nichtigkeiten vergeben wurden“, erklärte Maurer. Die Freunde bei den Hartpenningern über den wohl größten Erfolg der Vereinsgeschichte konnte das allerdings nicht schmälern.