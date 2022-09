Heimsieg für Anton Bader bei 43. Alpenländischer Meisterschaft der Fingerhakler

Von: Sebastian Schuch

Neben dem Wettkampf kam auch das Gesellige bei der 43. Alpenländischen Meisterschaft nicht zu kurz. © THOMAS PLETTENBERG

Die 43. Alpenländische Meisterschaft der Fingerhakler bei den Taubenbergern Oberwarngau war ein voller Erfolg.

Warngau – Auf eine hervorragende 43. Alpenländische Meisterschaft im Fingerhakeln mit interessanten und guten Kämpfen blickt Leonhard Thurnhuber zurück. Der Vorsitzende der gastgebenden Taubenberger Fingerhakler Oberwarngau freut sich, dass während des Wettkampfs mit 150 Haklern aus zwölf Gauen alles hingehauen hat – wenngleich ein Stromausfall kurz nach Ende der Meisterschaften für erneute Spannung sorgte.

Doch zunächst durften in der Warngauer Turnhalle vor allem die Hakler des Gaus Auerberg jubeln. Mit insgesamt 49 Punkten sicherten sich die Allgäuer souverän die Gaupunktewertung. „Sie haben eine sehr gute Jugendarbeit und sind führend zur Zeit“, berichtet Thurnhuber. So war es auch der Nachwuchs, der mit den ersten drei Plätzen in der Jugend und dem Sieg bei den Junioren die Grundlage für den Sieg legte. Damit gewann das Gau nach der Deutschen und der Bayerischen auch die Alpenländische Meisterschaft.

Einen versteckten Heimsieg feierte Anton Bader in der Altersklasse 1 schwer. Er startete für seine Heimatregion Ammergau, wohnt aber seit vielen Jahren in Warngau. Doch auch das hiesige Schlierachgau und die Taubenberger durften sich mit dem Namen Bader freuen. Anton Baders Sohn Benedikt belegte in der Jugend einen starken vierten Platz. „Bei ihm haben wir große Hoffnungen“, blickt Thurnhuber in die Zukunft.

Anian Eberhardt wird Zweiter im Halbschwergewicht

Die beste Platzierung der Schlierachgauer Hakler holte Anian Eberhardt im Halbschwergewicht. Der Rottacher verlor nur gegen den Sieger Georg Brandhofer aus dem Isargau. „Das war hervorragend“, lobt Thurnhuber. Ebenfalls erwähnenswert ist die Leistung von Kilian Pertold, der bei den Junioren Platz fünf belegte.

Ein packendes Finalduell lieferten sich Anian Eberhard (vorne, Schlierachgau) und Georg Brandhofer (Isargau) im Halbschwergewicht. © THOMAS PLETTENBERG

Kein Glück hatte diesmal Andreas Gschwendtner in der Altersklasse 1 leicht. Er konnte als Siebter seinen zweiten Platz von den Bayerischen Meisterschaften in Wasserburg nicht bestätigten. Im Schwergewicht belegte der frühere Seriensieger Markus Hailer den zehnten Platz, Schlierachgau-Vorsitzender Schorsch Hailer folgte auf Rang elf. Ein Sonderlob gibt es von Taubenberger-Vorsitzendem Thurnhuber für die Hakler aus St. Koloman in Tirol, die im Schwergewicht Platz zwei bis vier belegten. „Das ist ein großer Erfolg für sie, das muss man wirklich sagen.“

Kaum waren die Wettkämpfe beendet, wurde es schon wieder spannend. Plötzlich war im ganzen Ort der Strom weg. „Da war die Meisterschaft vielleicht eine Viertelstunde vorbei“, sagt Thurnhuber erleichtert. So verzögerte sich nur die Erstellung der Ergebnislisten. Fürs Aufräumen besorgten die Warngauer ein Notstromaggregat und bekamen Hilfe von der Feuerwehr, die beim Ausleuchten unterstützte. „Da sieht man mal, wie abhängig man vom Strom ist“, meint Thurnhuber. Doch es überwiegt die Freude über die gelungene Meisterschaft.