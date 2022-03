Hellwach ab der Pause: Holzis bändigen Löwen erneut

Überragender Scorer: Jonas Kitterle (l.) erzielte 30 Punkte für die Holzis. (Archivbild) © Jörg Wedekind

Die Basketballer des TuS Holzkirchen bleiben nach einem Sieg gegen den TSV 1860 München weiter in der Spitzengruppe der Bezirksklasse.

Holzkirchen – Holzkirchens Basketballer bleiben auf der Erfolgsspur. Auch gegen den TSV 1860 München hielt sich der TuS schadlos. Mit einem bärenstarken dritten Viertel schaffte der TuS nicht nur ein deutliches 78:58, sondern auch den dritten Sieg in Folge.

Wie bereits beim Hinspiel taten sich die Holzis anfangs äußerst schwer. Nach fünf Minuten führte der Gast 10:4, weil Topscorer David Petronic kaum zu fassen war. Mit fortlaufender Spielzeit kam die Holzkirchner Verteidigung immer besser ins Spiel. Mit schnellen Fastbreaks belohnte sich der TuS für gute Defensivarbeit. Schon im ersten Viertel stand der TuS ganze zwölfmal an der Freiwurflinie, von denen aber nur sieben verwandelt wurden. Trotzdem führten die Holzis bereits knapp mit 23:21.

Auch wenn Spielertrainer Felix Feist wegen einer Verletzung am Außenband nur an der Seitenlinie stand, auf Spielmacher Jonas Kitterle konnte er sich verlassen. Der Tölzer Zahnarzt verstand es nicht nur, das Spiel der Holzis zu ordnen und zu lenken, sondern avancierte nebenbei mit 30 Punkten zum überragenden Scorer des Abends. Zur Halbzeit lag der TuS dennoch nur 36:33 in Front.

Neuzugang Nils Werner überzeugt

In der Pause schien Feist die richtigen Anweisungen für sein Team gefunden zu haben. „Ab da waren wir endlich hellwach und gallig in der Defensive“, freute sich der Coach über ein tolles drittes Viertel, das der TuS sich mit 23:11 sicherte. „Das war sicher auch ein Verdienst unseres Neuzugangs“, lobte Feist den gelungenen Einstand von Nils Werner, der weniger als Scorer denn als Zerstörer auffiel.

Im letzten Viertel konnte der TuS entspannt seinen Vorsprung verwalten. Egal ob Torben Siede und Alex Sioutis unter den Körben oder Dreier-Spezialist Konstantin Mittler: Das ganze Team beteiligte sich am Lauf der Holzis. So sammelte der gesamte Zehn-Mann-Kader der Holzis ausreichend Spielzeit und auch den einen oder anderen Punkt zum hochverdienten 78:58-Erfolg. Die Holzis haben in jedem Fall ein Signal an die Konkurrenz ausgesandt. Gibt es am Saisonende die Mini-Chance auf Relegationsspiele, führt kein Weg am TuS vorbei. Jörg Wedekind

TuS Holzkirchen – 1860 München 78:58 (36:33)

TuS: Kitterle 30, Mittler 18, Siede 8, Sioutis 8, Wolf 5, Wörmann 5, Gößl 4, Goldammer, Köck, Werner.