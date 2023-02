Holzi-Partie abgesagt: Fehlende Schiedsrichter werden immer mehr zum Problem

Ohne Pfeife keine Spiele: Immer mehr Schiedsrichter (im Bild Florian Bergmann aus Rosenheim) verlieren die Lust am Hobby. © Jörg Wedekind

Die Partie der Basketballer des TuS Holzkirchen wird abgesagt - weil zum wiederholten Mal kein Schiedsrichter zur Verfügung steht.

Holzkirchen – Eigentlich sollte bei den Holzis gegen die SG Poing der berühmte Knoten platzen. Doch was am Ende platzte, war die gesamte Partie – bereits zum wiederholten Male waren die angesetzten Schiedsrichter nicht anwesend. Inzwischen ein echtes Problem.

„Es nervt einfach, was da seit ein, zwei Jahren zum Alltag gehört“, stellt TuS-Abteilungsleiter Ludwig Gößl verärgert fest. Auch wenn er so manchen Absagegrund versteht, bedauert er es doch, „wenn du dich zwei Wochen auf ein Spiel vorbereitest und dann stehen die Teams alleine in der Halle“. Nicht nur die Holzis, eigentlich alle im Spielbetrieb befindlichen Vereine, kämpfen mit diesem Problem. Vor allem aber Jugendmannschaften und Teams auf Kreis-und Bezirksebene trifft es seit längerer Zeit vermehrt. Erst vor Kurzem auch den TV Miesbach und den TSV 1860 Rosenheim, wo beide Teams zum Topspiel der Liga in der Halle vergebens auf die Unparteiischen warteten (wir berichteten). Im aktuellen Fall gegen Poing kam die Absage zumindest „bereits“ Stunden vorher“, sodass die Gäste nicht umsonst anreisen mussten. Ein Ersatztermin, der die Saison unnötig verlängert, steht noch nicht fest.

Der Verband und seine Fachkreise kennen das Problem. Darum bekamen jüngst auch alle Regelhüter aus dem Landkreis Post und einen Fragebogen vom Deutschen Basketball Bund. Lars Lottermoser, selbst Schiedsrichter bis zur Regionalliga und in der Jugend-Bundesliga, sucht mit seiner Taskforce „Schiedsrichter-Gewinnung“ die Gründe, warum die Lust aufs Pfeifen in den vergangenen Jahren so rapide abgenommen hat. „Corona hat mit der Absage ganzer Ligen vielen, auch den Schiris, die Lust genommen“, glaubt Gößl. Hinzu kamen in dieser Zeit sicher viele erfahrene Referees, die ihre Karriere beendeten. Mit dem Re-Start fehlten dann plötzlich nicht Hunderte, sondern Tausende Schiedsrichter im ganzen Land. „Kein Wunder also, wenn jetzt einer krank wird, dass es keinen Ersatz mehr gibt“, versteht Gößl das Dilemma. „In München findest du vielleicht etwas schneller Ersatz, da ist aber auch der Bedarf wesentlich höher.“ Bei den Holzis oder in Miesbach sind in erster Linie Tölzer oder Aiblinger Schiris eingeteilt. Haben die ein Problem, gibt es in der Regel keinen Ersatz.

Lottermoser und seine Taskforce wollen alle Gründe sammeln und dann ihre Schlüsse daraus ziehen. „Ich glaube, wenn wir den Mädchen und Jungs wieder klar erklären können, wie viel Anerkennung und besonders Wertschätzung auch in so einem Ehrenamt stecken, machen wir sie vielleicht wieder neugieriger dafür. Und ich will auch nicht verschweigen, dass mit Fleiß und in der richtigen Liga schnell mal zwei- bis dreihundert Euro an einem Wochenende verdient sind“, wirbt Lottermoser schmunzelnd wie appetitanregend für die Tätigkeit. Jörg Wedekind