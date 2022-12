Holzis völlig von der Rolle: 44:70-Niederlage gegen TSV Schleißheim

Teilen

Einziger Lichtblick der Holzis bei der frustrierenden Niederlage gegen Schleißheim war der couragierte Auftritt des erst 14-jährigen Bennet Hein. © Jörg Wedekind

Die Basketballer des TuS Holzkirchen müssen gegen den TSV Schleißheim die zweite deutliche Niederlage in Folge hinnehmen.

Holzkirchen – Kam die Klatsche in der Vorwoche in Unterhaching nicht ganz unerwartet, so trifft die klare 44:70-Heimniederlage gegen den TSV Schleißheim Holzkirchens Basketballer nun doch recht heftig. „Das waren heute leider zwei Schritte zurück, anstatt einen voran“, zeigt sich Coach Christian Fascher mehr als enttäuscht von der Entwicklung seines Teams.

Dabei verlief der Start noch hoffnungsvoll. Pascal Seitter und Kilian Schneider sorgten mit konsequentem Zug zum Korb dafür, dass der TuS nach sechs Minuten 10:8 führte. Nach einer Auszeit machte Schleißheim dann aber die Zone unter den Brettern deutlich enger und zwang die Holzis zu vielen schwierigen Distanzwürfen. Und hier zeigte sich mit fortlaufender Spielzeit, dass Holzkirchens Schützen diesmal einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten. „Von außen war die Wurfauswahl heute einfach schlecht, und dann fehlt es einfach an Optionen“, stellte Fascher enttäuscht fest. Nach dem ersten Viertel mit 15:19 noch auf Schlagdistanz, hieß es zur Halbzeit bereits 36:23 für die alles andere als furchteinflößenden Gäste.

Auch nach der Pause änderte sich am enttäuschenden Auftritt der Holzis nicht viel. Einzig Bennet Hein sorgte mit zwei, drei feinen Aktionen für etwas Freude unter den knapp 50 Fans. Dass das erst 14-jährige Toptalent aber noch körperliche Defizite bei den Männern hat, wurde auch augenscheinlich. „Im letzten Viertel waren wir dann völlig von der Rolle, da ging ja gar nichts mehr“, resümierte der verletzte Torben Siede ganze fünf Punkte seines Teams. So fiel die Niederlage mit 44:70 auch frustrierend deutlich aus. Immerhin dachte man im Vorfeld der Partie ja, mit Schleißheim auf Augenhöhe zu stehen. Jörg Wedekind

TuS Holzkirchen – Schleißheim 44:70 (23:36)

TuS: Seitter 14, Sioutis 8, Wolf 6, Hein 5, Schneider 4, Hofer 3, Goldammer 2, Schreiber 2, Feist, M. Kitterle, Mann.