Holzkirchens Volleyballer beenden kräftezehrende Spielzeit auf Platz zwei

Aufstieg noch nicht gänzlich abgehakt

Von Michael Eham schließen

Den Abstieg vermeiden wollten die Volelyballer des TuS Holzkirchen in der Bezirksliga Ost, am Ende können sie die Vizemeisterschaft feiern.

Holzkirchen – Zu Beginn der Saison stand für die Holzkirchner Volleyballer der Klassenerhalt in der Bezirksliga auf der To-do-Liste. Am Ende einer kräftezehrenden auf der einen Seite und langwierigen Spielzeit auf der anderen Seite hat der TuS Holzkirchen die Liga auf dem starken zweiten Platz beendet.

Am Samstag hatte die Mannschaft von Trainer Christian Croon den letzten Spieltag, nachdem sie zuvor am vergangenen Donnerstag zu Hause gegen den TSV Waldtrudering gewonnen hatten. Dabei war das Spiel gegen den Tabellenvierten eine sehr enge Kiste. Denn die Holzkirchner erwischten einen Fehlstart sondergleichen. „Wir sind enorm schlecht reingestartet und haben die ersten beiden Sätze richtig schlecht gespielt“, hadert TuS-Sprecher Urs Schwarz. Im Anschluss kämpfen sich die Holzkirchner allerdings stark zurück in die Partie und setzten sich in den Sätzen drei bis fünf relativ deutlich durch und gewann gegen Waldtrudering mit 3:2 Sätzen.

Um beim letzten Spieltag am Samstag – ebenfalls in der heimischen Halle in Holzkirchen – den zweiten Platz zu sichern, musste entweder gegen den Putzbrunner SV oder den TSV Hohenbrunn-Riemerling ein Sieg her. Gegen Letztere gelang das den Holzkirchnern trotz leichter Personalsorgen auch. Denn Noah Primus und Janik Sambale mussten bei den Bayerischen Jugend-Meisterschaften antreten und standen den Holzkirchnern nicht zur Verfügung. Anders als Kapitän Michael Dillig, Florian Siebert und Schwarz, die alle bei sechs Spiele binnen acht Tagen durchspielen mussten. Die Erschöpfung nach der anstrengenden letzten Woche dieser Spielzeit war der jungen Holzkirchner Mannschaft im letzten Spiel der Saison durchaus anzumerken. „Wir haben es gegen Putzbrunn nicht geschafft, die Saison mit einem Sieg zu beenden“, erzählt Schwarz.

Aufstieg über grünen Tisch möglich

Dennoch sind die Verantwortlichen beim TuS zufrieden mit der Bezirksliga-Saison, in der von 22 Spielen 19 gewonnen wurden. „Insgesamt war es eine echt starke Saison von uns. Leider hat es nicht für den ersten Platz und den direkten Aufstieg gereicht“, sagt Schwarz. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt allerdings: Durch den Beschluss des Bayerischen Volleyballverbands (BVV), keine Mannschaften absteigen zu lassen, wird die Bezirksliga in der kommenden Saison recht aufgebläht sein. Und dadurch könnte der Verband den TuS Holzkirchen eventuell am grünen Tisch noch aufsteigen lassen. Das ist allerdings noch unklar.

Bis dahin verabschieden sich die Holzkirchner Volleyballer in die Sommerpause – und auch wenn bei dem Wetter noch nicht daran zu denken ist: Damit beginnt auch die Beachvolleyball-Zeit. emi