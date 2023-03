Holzkirchens Volleyballerinnen feiern Meisterschaft und Aufstieg

Verdiente Meisterinnen: (h.v.l.) Lani Wiltsch, Silja Mannl, Veronika Demmelhuber, Julia Domani, Lisa Hirschberg, Katharina Roelle sowie (v.v.l.) Anna-Maria Götz, Patrizia Schmid, Laura Schäfer, Johanna Ledermann, Anna Müller und Trainer Uwe Segelbacher. © Privat

Souverän haben sich die Volleyballerinnen des TuS Holzkirchen die Meisterschaft in der Kreisliga gesichert und freuen sich auf die Bezirksklasse.

Holzkirchen – Die Saison bei den Volleyballern des TuS Holzkirchen verläuft weiter sehr erfreulich. Nach den Erfolgen der Junioren und dem weiterhin möglichen Klassenerhalt der Männer in der Landesliga (wir berichteten) krönten nun auch die Frauen ihre Saison. Die Mannschaft von Trainer Uwe Segelbacher sicherte sich den Kreisligatitel und damit verbunden den Aufstieg in die Bezirksklasse. Damit erreichen die Holzkirchnerinnen ihr vor der Saison gestecktes Ziel souverän.

Schon am vorletzten Spieltag machten die TuS-Volleyballerinnen mit harter Arbeit und Teamgeist den Aufstieg klar. „Wir haben hart für diesen Erfolg gearbeitet und sind glücklich, dass sich unsere Anstrengungen ausgezahlt haben“, erklärt Kapitänin Julia Domani. Am letzten Spieltag der Saison war der TuS am Wochenende beim TSV Trudering II zu Gast, den er deutlich mit 3:0-Sätzen (25:14/25:12/25:16) besiegte. Das zweite Spiel am Doppelspieltag gegen den Tabellenzweiten FC Hertha München hingegen verloren die Holzkirchnerinnen deutlich mit 0:3 (16:25/10:25/23:25). Erst im dritten Satz zeigten sie noch mal ein kleines Aufbäumen, letztlich war aber die Luft raus. Schließlich war der Aufstieg ohnehin schon gesichert.

„Wir sind stolz auf die Mannschaft“, sagt Domani. „Für die kommende Saison in der Bezirksklasse haben wir uns das Ziel gesetzt, uns zu behaupten und als Mannschaft zu wachsen.“ Eine sportliche Herausforderung. emi