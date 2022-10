Holzkirchner Marktlauf findet wieder nahezu normal statt

Teilen

Daumen hoch: Wilfried Hackenbroich ist bereit für seinen letzten Marktlauf als Organisator. Kommendes Jahr könnte er zum ersten Mal selbst mitlaufen. © Thomas Plettenberg

Von Beginn an organisierte Wilfried Hackenbroich den Marktlauf des RLSC Holzkirchen. Heuer zum letzten Mal.

Holzkirchen – Vier Tage sind es noch bis zum Holzkirchner Marktlauf. Vier Tage, in denen sich für Wilfried Hackenbroich alles ums Laufen dreht. Seit 2006 ist er für die Organisation der Laufevents im RSLC Holzkirchen zuständig. Am Sonntag ein letztes Mal, ehe er in den Organisatoren-Ruhestand geht.

Dass es nach einer virtuellen und einer Light-Version zu seinem Abschied bei der 17. Auflage wieder einen nahezu normalen Marktlauf geben wird, freut ihn besonders. Und dann? „Eigentlich könnte ich dann zum ersten Mal selber mitlaufen“, sagt Hackenbroich lachend, an dessen Esstisch klar zu sehen ist, was dieser Tage seinen Alltag bestimmt: Pläne, Plakate, Laptop, Maßband, Ordner. „Diese Woche gibt’s nur noch Marktlauf“, erklärt er den jährlichen Ausnahmezustand, der mit einem letzten großen Meeting vor einer Woche begann.

Rund 80 Leute stemmen mit viel Erfahrung und Enthusiasmus die Großveranstaltung. Organisiert sind sie in einem zehnköpfigen Orga-Team, „das wirklich bombenfest steht“ und auf das man sich hundertprozentig verlassen könne, betont der Mann, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Etwa zehn Prozent Fluktuation gäbe es jedes Jahr, doch das Gros seien Routiniers, vom Bauteam über Streckenposten bis zu den Rad-Begleitern, die genau wissen, was zu tun ist. Dabei stammen die Helfer gleichermaßen aus den Sparten Laufen und Rad, denn wenn sie etwas anpacken, dann gemeinsam, sagt Hackenbroich, der den späten Termin damit erklärt, dass der sich nach der Wettkampfsaison als vorteilhaft erwies.

Marktlauf noch mit leichten Corona-Einschränkungen

Zum Organisationsteam gehört auch die Corona-Beauftragte, die alle Entwicklungen genau beobachtet. So wird heuer noch vieles im Ablauf von Vorsicht geleitet sein. Dazu gehören Einbahnregelungen, alle Aktivitäten unter freiem Himmel und ein etwas abgespecktes Verpflegungsangebot. An Startnummernausgabe und Gastro-Ständen werden die Offiziellen Masken tragen. Auch die Tatsache, dass man sich heuer ausschließlich online anmelden kann – das aber bis 9 Uhr am Renntag – entwickelte sich aus der Überlegung, enge Kontakte im Umfeld weitestgehend zu vermeiden. Ebenfalls neu sind die Zeitnahme und die Laufmesse auf dem Parkplatz. Wegen der Baustelle an der Mittelschule zieht die Auswertung in die Grundschule, was die Arbeit erleichtert, weil die Helfer hier Sichtkontakt zum Geschehen haben.

Den Überblick verschafft der Plan auf Hackenbroichs Esstisch. „Hier wird die Sambagruppe stehen. Hier das Podest für die Siegerehrung“, zeigt der Mann, der von sich sagt: „Laufen ist ein Lebenslauf für mich.“ Er selbst wurde mit dem Crosslauf groß. Später ging er nie ohne Laufschuhe auf Dienstreisen. Als junger Bursche hatte er 1967 damit angefangen. Er lief mit dem Langstrecken-Spezialisten und späteren Crosslauf-Trainer Detlef Uhlemann für den LC Jägermeister Bonn, wo sie sich wegen der Hirschköpfe auf den Trikots anhören mussten: „Passt auf, dass ihr im Wald nicht abgeschossen werdet.“

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Hackenbroich seit Gründung beim RSLC

Ab 1978 lebte Hackenbroich zehn Jahre in Heidelberg und lief für den LAV Ziegelhausen. Von den kupierten Laufstrecken am Neckar schwärmt er noch heute und schmunzelt über den Marathon, der wegen der exakten Länge einen Kirchplatz passieren musste. Sehr zum Unmut des Pfarrers, dessen Kommunionskinder sich dort versammeln sollten. Nach einem Zwischenstopp in Solln kam Wilfried Hackenbroich 1990 nach Holzkirchen, wo er sich einer Gruppe anschloss, die sich jeden Samstag um 14 Uhr in Buch zum Laufen traf.

Beim 2005 gegründeten RSLC war der Vater zweier in den Laufsport hinein gewachsenen Töchter von Anfang an dabei und zusammen mit Peter Göschl für die Laufgruppe zuständig. Und für die Laufsportveranstaltungen, die zu Beginn – 2006 und 2007 –noch mit der Radsportnacht verknüpft waren und mehrmals vom Bahnhof zum Oskar-von-Miller-Ring führten. Eine logistische Herausforderung und zudem keine besonders ansprechende Strecke.

Nachfolgerin steht schon fest

Die fanden sie mit der Marktplatzrunde, die mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde entstand und 2008 vom damaligen Bürgermeister Josef Höß eröffnet wurde. „Mein lieber Mann, das war spannend“, erinnert sich Hackenbroich an den Donnerstagabend vor dem Lauf, als er mit der Taschenlampe die Strecke begutachtete und auf einem Abschnitt noch ein Loch vorfand. Zwei Tage hätte der Bauhof mit Hochdruck gearbeitet und die Strecke rechtzeitig fertig gestellt. Die Fotos mit den Baufahrzeugen neben den Läufern zeugen noch davon. Für den Laufenthusiasten Hackenbroich, der die Marktlaufstrecke vor allem wegen ihres landschaftlichen Reizes schätzt, ist dieses Bild auch symbolisch für das enge Miteinander von Verein, Bauhof, Gemeindewerken und Landwirten, anfangs auch noch TuS und Sportfit. „So eine große Veranstaltung ist nur möglich, wenn man eine starke Gemeinschaft hinter sich hat.“

In diesem Wissen kann Winfried Hackenbroich am Sonntag auch seine Orga-Ordner beruhigt schließen. Ab Montag wird Irmgard Weimer übernehmen.

Die Anmeldung ist ausschließlich unter www.rslc-holzkirchen.de möglich. Eine Nachmeldung vor Ort ist nicht möglich.