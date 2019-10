Marktlauf über den Marktplatz

14. Auflage am Sonntag

Das gab‘s noch nie: Erstmals laufen heuer die Kinder und Jugendlichen beim Holzkirchner Marktlauf durch das Ortszentrum. Anmeldungen sind noch möglich.

Holzkirchen – Wenn man dieser Tage in und um Holzkirchen mehr Läufer als gewöhnlich sieht, hat das einen Grund: Am Sonntag, 27. Oktober, veranstaltet der Radsport- und Laufclub RLSC den 14. Holzkirchner Marktlauf. Von flotten Zwergerln bis zu ausdauerstarken Senioren ist dann die Marktgemeinde auf den Beinen. Und es ist alles gerichtet, dass die renommierte Veranstaltung, die gleichzeitig den Schlusspunkt der Raiffeisen-Oberland-Challenge-Serie setzt, unter optimalen Bedingungen ausgetragen werden kann. Heuer gibt es zudem ein besonderes Schmankerl: Erstmals läuft der Nachwuchs direkt durchs Ortszentrum.

RLSC bietet Training für Marktlauf an

Die Strecken für den Marktlauf (16,1 Kilometer) und den Zehn-Meilen-Lauf sind bereits ausgeschildert und ideal für letzte Vorbereitungsrunden. Am morgigen Freitag um 18.30 Uhr bietet der RLSC nochmals ein offenes Training in unterschiedlich starken Laufgruppen an. Beide Strecken sind nicht nur abwechslungsreich, auch landschaftlich ist es durchaus motivierend, die klassische Runde über Buch und Kleinhartpenning oder die anspruchsvolle Schleife über den Asberg zu laufen.

Wahlweise allein oder als Mitglied eines Teams, denn traditionell wird es auch heuer eine Mannschaftswertung geben. Der perfekte Motivationsschub für Vereine, Freunde oder Firmen. Mindestens vier Starter sind Voraussetzung, gewertet werden die beiden Besten über zehn Meilen sowie die schnellste Zeit über zehn Kilometer.

Stadtmarathon-Stimmung beim Marktlauf

Ein Hauch von Stadtmarathon-Stimmung dürfte aufkommen, wenn ab 13.10 Uhr Schüler- und Jugendklassen an den Start gehen. Diese werden die Gunst der Stunde nutzen, dass am Marktsonntag die innere Münchner Straße zwischen Oskar-von-Miller-Ring und Marktplatz für den Verkehr gesperrt ist und entlang der Geschäfte und über den Marktplatz laufen. Mit entsprechender moralischer Unterstützung von den Passanten sollte das besonders gut gehen. Eine kleine Schleife rund um das Sportgelände an der Baumgartenstraße laufen die Zwergerl, für die um 12.50 Uhr der Startschuss fällt.

453 Teilnehmer waren im vergangenen Jahr am Start und ließen sich von Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und Nieselregen nicht abschrecken. Für dieses Jahr versprechen die Prognosen Sonnenschein und Temperaturen an die 20 Grad. Vielleicht gelingt es dann auch, beim Zehn-Meilen-Lauf die erhoffte 100-Teilnehmer-Marke zu knacken.

Anmeldungen für den Marktlauf

sind noch am Sonntag im Rennbüro in der Mittelschule bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Rennens möglich. Die Startgebühr beträgt zwischen sieben (Zwergerl) und 23 Euro (Zehn-Meilen). Die Startnummernausgabe beginnt um 8.30 Uhr und endet in jeder Altersklasse eine halbe Stunde vor dem Start.

