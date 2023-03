Holzkirchner Volleyballer haben Klassenerhalt wieder in eigener Hand

TuS sichert sich Platz in Relegation

Am letzten Spieltag der Landesliga Süd-Ost retten sich die Volleyballer des TuS Holzkirchen in die Abstiegsrelegation.

Holzkirchen – Es war alles angerichtet in der Holzkirchner Gymnasiumshalle. Und am Ende ist die Rechnung für die Landesliga-Volleyballer des TuS vollends aufgegangen. Zwar setzte es am letzten Spieltag der Saison eine deutlich 0:3-Niederlage (22:25/15:25/17:25) gegen die VSG Isar-Loisach, im zweiten Spiel des Nachmittags allerdings setzten sich die Hausherren souverän mit 3:0 (25:13/25:20/25:14) gegen die SG Grafing III/Bruckmühl durch. Und so verdrängte der TuS ganz zum Ende der Spielzeit den TSV Vaterstetten noch vom Relegationsplatz sieben.

„Ich denke, das war ein sehr gelungener Tag für die Volleyball-Abteilung“, sagt der stellvertretende Abteilungsleiter Max Ledermann. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir viele ehemalige Volleyballer, aber auch viele Personen aus anderen Sportabteilungen in die Halle locken konnten.“ Das Programm abseits der sportlich ohnehin schon vorhandenen Spannung hatte auch einiges zu bieten. Beim Heimspielfest mit Stadion-DJ, Besuch des derzeit verletzten Bundesligaspielers Florian Krenkel und einer Tanzeinlage der Hoki Girls – einer Jazzdance-Gruppe des TuS Holzkirchen – war die Rechnung klar: Drei Punkte müssen es aus den beiden Spielen mindestens sein, um Vaterstetten, die am Vorabend ihr letztes Spiel verloren hatten, noch zu überholen.

„Im ersten Spiel haben wir eine durchwachsene Leistung gezeigt“, hadert Holzkirchens Sprecher und Angreifer Urs Schwarz. Zwar konnte die junge Mannschaft von Trainer Christian Croon zeitweise mit dem Tabellenzweiten gut mithalten, musste sich aber spätestens in der Crunchtime der Sätze dann doch geschlagen geben. „Wir waren phasenweise echt stark, aber am Ende zu inkonstant und so hat Isar-Loisach verdient gewonnen“, resümiert Schwarz.

Doch im zweiten Spiel des Nachmittags zeigten die Holzkirchner mit Ausnahme des zweiten Satzes – da boten sie den Gästen der SG Grafing III/Bruckmühl die Chance auf einen Satzgewinn – einen hoch konzentrierten Auftritt. „Das war eine tolle Leistung und jeder hat alles reingeworfen. Das hat uns doch noch auf den Relegationsplatz gebracht“, findet Schwarz und Ledermann fügt hinzu: „Abgerundet wurde der Tag natürlich durch den Sieg gegen Bruckmühl, sodass wir in der Relegation den Abstieg tatsächlich noch aus eigener Kraft abwenden können.“

Nun geht’s am 22. April in der Relegation in Burghausen um den Ligaverbleib in der Landesliga. „Jetzt heißt es noch mal alles zu geben für den Klassenerhalt“, blickt Schwarz bereits voraus. emi