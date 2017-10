In fünf Horror-Minuten alles verspielt

Fast gehabt: TuS-Keeper Benedikt Zeisel wirft sich in die richtige Ecke, doch kann er den scharf geschossenen Elfmeter nicht parieren. Mit dem 1:1 für Kornburg gab der TuS das Spiel aus der Hand.

Fussball: Bayernliga Süd

Dreimal in Folge hat der TuS Holzkirchen jüngst Führungen verspielt - im Aufsteigerduell mit dem TSV Kornburg dasselbe Bild. Diesmal hagelte es drei Gegentore binnen fünf Minuten.

Holzkirchen – Beim Aufsteigerduell gegen den TSV Kornburg hat für den TuS Holzkirchen lange Zeit alles nach einem zähen, aber wichtigen Heimsieg ausgesehen. Doch dann brach eine fünfminütige Phase an, die sowohl Fans, als auch Spielern nach Abpfiff unerklärlich erschien: Ein gestochertes Tor zum Ausgleich, ein dicker Abwehrbock zum Rückstand und ein unnötiger Strafstoß, der die Entscheidung zu Ungunsten des Teams von Trainer Gediminas Sugzda herbeiführte. Dieses 1:3 dürfte die bisher ärgerlichste Pleite des TuS sein – zum einen, da Sugzda’s Elf zum vierten Mal in Folge eine Führung verspielte, zum anderen, weil der Gegner mehr als verwundbar war.

„So ein Spiel muss man erstmal ein wenig sacken lassen“, zeigte sich Holzkirchens Marco Höferth nach Abpfiff niedergeschlagen. „Wir hatten eigentlich ein gutes Selbstvertrauen, der Gegner war schlagbar und wir waren in Führung – deshalb fällt mir eine Erklärung momentan schwer.“ Einen Ansatz für die desolate Schlussphase 30 Minuten vor Abpfiff fand der Taktgeber, der zudem noch auf den kränkelnden Benedict Gulielmo an seiner Seite verzichten musste, dann doch: „Es ist irgendwann ein mentales Problem, wenn du immer Führungen verspielst – das setzt sich bei dem ein oder anderen im Kopf fest.“

Los ging es auf holprigen Geläuf mit viel Stückwerk auf beiden Seiten. Der Gastgeber hatte die Kontrolle, ohne wirklich gefährlich zu sein und die Kornburger waren zunächst auf Sicherheit bedacht. Holzkirchen war quasi gezwungen, das Spiel zu machen – nicht unbedingt die Stärke des Aufsteigers. Sugzda setzte in der Innenverteidigung auf Enes Kiran neben Maxi Schulz, um Lukas Keßler für Gulielmo nach vorne schieben zu können. Auf der rechten Verteidigerposition meldete sich Christopher Korkor rechtzeitig fit. „Wir haben 60 Minuten gespielt, ohne dem Gegner auch nur eine Chance zu geben“, analysierte Sugzda.

Die Führung, die sich der Tabellensiebte dann erspielte, konnte man deswegen durchaus als verdient bezeichnen: In der 34. Minute fing Korkor gedankenschnell einen gegnerischen Pass ab und dribbelte zur Grundlinie. Sein Rückpass landete bei Julian Allgeier, der mit seinem schwächeren rechten Fuß den Ball ins Tor zum 1:0 beförderte. Vielmehr als einen weiteren Abschluss Allgeiers, der vom bestens aufgelegten Arthur Ockert abgewehrt wurde, bot die erste Hälfte nicht.

Auch nach Wiederanpfiff entwickelte sich kein Fluss im Spiel. Immer wieder zerstörten Ungenauigkeiten die Chance auf ein attraktives Spiel. Trotzdem ereignete sich in der 57. Minute eine vermutlich entscheidende Szene: Sebastian Hahn setzte sich über außen durch und spielte einen Querpass, den Allgeier abermals mit rechts nahm – doch diesmal knallte er die Kugel an die Querlatte und verpasste die Vorentscheidung. „Wir haben natürlich die klarste Gelegenheit nicht genutzt, aber deshalb muss man danach nicht so völlig einbrechen“, äußerte der TuS-Coach sein Unverständnis.

Das Unheil nahm nämlich zehn Minuten später seinen Lauf: Aus einer Standardsituation ergab sich totale Verwirrung im Sechzehner der Gastgeber, aus der Firat Kaya zum Ausgleich einschoss. Ab dann kam beim TuS so gut wie kein Ball mehr an, einfachste Pässe fanden den Weg zum Mann nicht. „Unsere Schwäche ist momentan, dass wir nach der Führung keine Kontrolle über das Spiel bekommen“, erklärt Sugzda.

120 Sekunden nach dem ersten Gegentreffer ließ Holzkirchens Hintermannschaft Kornburgs Dominik Rohracker aus den Augen, der nach einem weiten Ball alleine auf Benedikt Zeisel zulief und das 1:2 erzielte. Nachdem Zeisel erneut 120 Sekunden darauf einen Elfmeter verursachte, war das Drama perfekt: Holzkirchens Kapitän erahnte die Ecke des Schützen Dominik Räder – doch von Zeisels Arm erhielt der Ball genau den Spin, der die Kugel doch noch ins Tor brachte. „Uns hat auch das Quäntchen Glück gefehlt“, sagt Höferth. „Wir brauchen bald möglichst ein Erfolgserlebnis, um wieder in Fahrt zu kommen.“

Alle Bemühungen in der Schlussphase waren nämlich erfolglos. Nun hat der TuS aber spielfrei und genug Zeit, die Dinge aufzuarbeiten, wie Sugzda mit einem Augenzwinkern verrät: „Wir haben unter der Woche einen Wiesn-Termin, da können die Jungs sich aussprechen – diese Abwechslung ist vielleicht nicht so schlecht.“

Hans Spiegler

TuS Holzkirchen - TSV Kornburg 1:3

TuS Holzkirchen: Zeisel – Korkor, Kiran, Schulz, Sontheim – Keßler (67. Röhrle), Höferth, Pummer (78. Biegel), Hahn – Fischer, Allgeier.

TSV Kornburg: Ockert – Uschold, Kontodimos, Eberhardt, Schwarz – Klier, Ruziski (32. Dünfelder), Bozic (11. Menger), Rohracker – Räder, Kaya (85. Kunze).

Tore: 1:0 (34.) Allgeier, 1:1 (68.) Kaya, 1:2 (70.) Rohracker, 1:3 (72.) Räder.

Zuschauer: 180.

Schiedsrichter: Florian Wernz (SpVgg Langerringen).

Gelbe Karten:

Keßler, Kiran, Pummer – Uschold, Eberhardt, Kontodimos, Dünfelder.

Rote Karte: Biegel (grobes Foulspiel).