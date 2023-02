Interessant, aber schwierig: Heimspieltag der Holzkirchner Volleyballer

Das Angriffsspiel der Holzkirchner Volleyballer wird einer Probe unterzogen. Hier schmettert Florian Krenkel einen Angriffsschlag. © Christian Scholle

Zwei schwierige Gegner warten beim Heimspieltag auf den TuS Holzkirchen: der TSV Mühldorf II und der TSV Unterhaching II.

Holzkirchen – Für die Volleyball-Männer des TuS Holzkirchen steht ein richtungsweisender Heimspieltag an. Dabei rechnen sich die Gastgeber am Samstag (12 Uhr) eigentlich nur gegen einen der beiden Gegner was aus. Dieser ist allerdings nur fünf Zähler und einen Platz vor dem TuS. Mit dem TSV Unterhaching II kommt die Reservemannschaft des Bundesligisten in die Gymnasiumturnhalle. Außerdem ist noch Tabellenführer TSV Mühldorf II zu Gast. „Das sind zwei starke Gegner, gegen die wir beide im Hinspiel null Punkte geholt haben“, resümiert Holzkirchens Sprecher und Außenangreifer Urs Schwarz und prognostiziert einen „interessanten, aber richtig schwierigen Spieltag“.

Tabellenführer Mühldorf hat in seinen bisher 14 absolvierten Spielen noch nicht einmal verloren und erst zwei Punkte liegengelassen. „Gegen Mühldorf wird es sehr unwahrscheinlich, dass wir was holen. Wir wollen so gut es geht dagegenhalten“, gesteht Schwarz ein, der das volle Augenmerk auf das zweite Spiel des Tages legen will. Denn gerade zu Hause vor eigener Kulisse sind die Holzkirchner bisher stark. Aus den vier Partien und möglichen zwölf Punkten sind neun Zähler in Holzkirchen geblieben. „Unsere Heimspiele liefen bisher recht positiv, das ist eine super Ausbeute“, sagt Schwarz.

Gegen den direkten Tabellennachbarn Unterhaching ist dann eigentlich verlieren verboten, falls die Holzkirchner der Relegation noch entkommen wollen. „Unterhaching hat einen sehr starken Spieler, aber sie sind auf jeden Fall schlagbar“, findet Schwarz. Wieder einigermaßen gut aufgestellt geht die Mannschaft von Trainer Christian Croon offensiv ins Spiel. Unterstützt von den Heimfans soll gegen Haching endlich wieder ein Sieg her.

„Wir brauchen jetzt mal bald wieder Punkte“, betont Schwarz. Aus den vergangenen fünf Partien nahmen die Holzkirchner lediglich zwei Zähler mit. Im Kampf um den direkten Klassenerhalt in der Landesliga bietet das Heimspiel gegen Haching die Chance auf ein offenes Rennen in Richtung Saisonende. emi