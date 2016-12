Job hat Vorrang: Lena Ostler steigt aus dem Leistungssport aus

Karriereende mit 18

Bad Wiessee – Im August holte Lena Ostler bei der Deutschen Meisterschaft im Bahnradfahren noch vier Medaillen. Wenige Wochen später stand ihr Entschluss fest: Beruf geht vor, Sport-Karriere adé.

Ostler sagt: „Ich habe gemerkt, dass es zeitlich nicht mehr geht.“ Im September hat sie ihre Ausbildung bei der Polizei begonnen. Bis März ist sie bei der Bereitschaftspolizei im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg stationiert. Dann in Eichstätt, dann in Fürstenfeldbruck.

Die Geschichte von Ostler bei der Équipe Vélo Oberland beginnt 2011: Die Wiesseerin ist gerade 13 Jahre alt und startet bei den Schülern. Sie schafft 2015 den Sprung in die Bundesliga, startet bei Europameisterschaften und sogar bei der Weltmeisterschaft. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Heuer hat die mittlerweile 18-Jährige ihre Karriere beendet. Den Sattel hat Ostler aber noch nicht komplett an den Nagel gehängt.

Es hätte zwar einen Platz bei der Sportfördergruppe der Polizei gegeben – aber nur für den mittleren Dienst und über eine Dauer von fünf Jahren. Beides hat Ostler nicht zugesagt. Sie hat es in den gehobenen Dienst geschafft und will das auch durchziehen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. „Für fünf Jahre war ich einfach zu ungeduldig“, sagt sie.

Das ist eine Lena Ostler, wie man sie kennt. Immer eine klare Meinung. Immer weiß sie, was sie will. Und das ist jetzt der Beruf.

Ostler selbst nimmt’s gelassen. Mit ihrer Entscheidung ist sie überglücklich, sagt sie. Keine Reue, kein wehmütiger Blick in die Vergangenheit. „Mir war schnell klar, dass ich aufhöre.“ Ostler hat jetzt ein neues Ziel, auf das sie sich fokussiert: ihre Ausbildung. Im Januar sind Zwischenprüfungen, dafür ist sie schon ordentlich am Lernen. Das macht sie daheim in Bad Wiessee bei ihren Eltern. Über Weihnachten haben die angehenden Polizisten frei. Auch ihre Familie hat nicht mit ihrer Entscheidung gehadert. „Daheim hieß es immer: Ich soll machen, wie ich es will“, sagt die 18-Jährige. „Da war immer Verständnis da.“

Ostler geht davon aus, dass ihre Trainer nicht gerade begeistert waren. Gesagt hätten sie aber nichts. „Mich kann ja auch keiner zwingen.“

Traurig ist man bei der Équipe Vélo trotz allem Verständnis dennoch, wie Vorsitzende Barbara Thiel offen zugibt: „Wir bedauern das sehr. Aber Lena weiß, was sie will. Sie hat bereits viel erreicht und weiß, wie es läuft.“ Immerhin bleibe sie dem Radsport halbwegs treu. „Ihre Lizenz hat sie ja noch.“ Bei anderen wie Moritz Schaffner (wir berichteten) sei der Ausstieg konsequenter gewesen. Daher hofft Thiel, dass ein Comeback vielleicht irgendwann möglich wird.

Sportlich startet Ostler entspannter ins neue Jahr. Dafür sind neue Herausforderungen dazu gekommen. Die Rechtsfächer bei der Polizei, erzählt die Wiesseerin, haben es in sich. Ostler freut sich auf die neuen Hürden: „Mich reizt bei der Polizei echt alles.“ Dem See kehrt sie aber nicht den Rücken. Momentan fährt sie jedes Wochenende von Rosenberg heim. „Das ist echt ein Nebelloch“, sagt sie und klingt ehrlich entsetzt. „Da hat man auch keinen Handy-Empfang.“

Auch der finanzielle Aspekt hat bei der Entscheidung zwischen Beruf und Sport eine Rolle gespielt. „Radsport ist keine rentable Sache“, sagt Ostler. Ihr sei immer klar gewesen, dass sie nicht dafür arbeiten wolle, um diesen Sport treiben zu können. Und Sport habe sie bei der Polizei ja auch. Zum Beispiel Selbstverteidigung. Für die Techniken muss sie etwas üben, beim restlichen Sportprogramm macht sich Ostler aber weniger Sorgen.

Denn Bewegung spielt nach wie vor eine große Rolle in ihrem Leben: Sie geht Langlaufen und will auch weiterhin im Sattel sitzen. „Mein Rad werde ich nie weggeben“, sagt Ostler entschieden. „Nur wird es eben nicht mehr in dem Umfang genutzt wie zuvor.“