Leonie Zeller ist auch in neuer Gewichtsklasse erfolgreich

Mit einer Eindrehtechnik setzte sich Leonie Zeller (weiß) in der zweiten Runde der Deutschen Meisterschaft gegen Joya Blöcher vom JC Folsterhöhe durch. © Klaus Müller/KN

Judoka Leonie Zeller vom TuS Holzkirchen wird Fünfte bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart.

Holzkirchen – Über einen gelungenen Neustart nach den Corona-Jahren kann sich die Judo-Abteilung des TuS Holzkirchen freuen. Drei Erwachsenen-Teams sind aktuell im Wettkampfbetrieb aktiv. Als Kampfgemeinschaft mit dem Lenggrieser SC und ergänzt mit einigen Sportlern aus der Region treten die beiden Herren-Teams in der 2. Bundesliga und der Landesliga an. Die Damen kämpfen in der Bayernliga. „Im Nachwuchs sind wir bei der U15 recht gut besetzt. In den jüngeren Jahrgängen ist es aktuell nach der Corona-Pause schwer, wir sind wieder im Aufbau und nehmen mit Einzelkämpfern an Turnieren in der Region teil“, berichtet Abteilungsleiter Nicolai Bittmann.

Eines der Aushängeschilder der Holzkirchner Judokas warist Leonie Zeller. Die 18-Jährige kämpft normalerweise im Holzkirchner Bayernliga-Team und zudem in der 2. Bundesliga für Gröbenzell. Zeller absolviert aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TuS, um viel Zeit in das Nachwuchs- und ihr eigenes Training investieren zu können.

Nun war Zeller bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart gemeldet. Erstmals trat sie dort in der Gewichtsklasse bis 52 Kilo an, in der die Konkurrenz im Vergleich zu ihrer bisherigen Gewichtsklasse bis 48 Kilo deutlich größer ist. 2021 war Zeller bei der U18 auf dem zweiten und der U21 auf dem fünften Platz gelandet. 2022 trat sie erstmals bei den Frauen bis 48 Kilo an und wurde Fünfte. Heuer war die Konkurrenz wesentlich größer, doch Zeller lieferte starke Leistungen und landete erneut auf dem fünften Rang. Die ersten beiden Plätze gingen dabei an Athletinnen aus dem deutschen Olympia-Kader.

Zeller gewann ihre ersten beiden Duelle und setzte sich in der zweiten Runde mit einer Eindrehtechnik gegen Joya Blöcher vom JC Folsterhöhe durch. Im dritten Kampf musste sich die Holzkirchnerin geschlagen geben und landete damit in der Hoffnungsrunde. Dort besiegte sich eine physisch stärkere Konkurrentin durch eine taktische Meisterleistung. Im Kampf um den Halbfinaleinzug unterlag Zeller zwar gegen die amtierende deutsche U21-Meisterin Lena Djeriou, konnte aber dennoch einen starken fünften Platz feiern. Von Stuttgart aus ging es für die junge Athletin direkt weiter zur Trainerausbildung.

Judo beim TuS

Die Holzkirchner Judokas trainieren mehrmals pro Woche, Interessierte sind jederzeit willkommen. Die Trainingszeiten und Ansprechpartner können der TuS-Webseite entnommen, oder unter judo@tus-holz kirchen.de erfragt werden.