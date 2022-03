Wüstefeld siegt doppelt bei Winterlaufserie in Ismaning

Von: Ludwig Stuffer

Zwei Siege gab es für Karen Wüstefeld. © Ludwig Stuffer

Überraschend hat Karen Wüstefeld vom TuS Holzkirchen beim Schülerlauf im Rahmen der Winterlaufserie in Ismaning gleich zwei Siege eingefahren.

Holzkirchen – Mit Spitzenplätzen überraschten die Sportler aus Holzkirchen beim zweiten Wertungsrennen zur 30. Winterlaufserie in Ismaning. Mit 386 Teilnehmern war der zweite Lauf dieser beliebten Serie über 17 Kilometer gut besetzt – die Corona-Maßnahmen versetzten diesen Klassiker nun in die Frühjahrsmonate, deshalb waren nicht so viele Starter wie gewohnt. Dies tat der guten Stimmung für die Läufer aus dem Landkreis allerdings keinen Abbruch.

Einen unerwarteten Gesamtsieg im Schülerlauf über 1500 Meter feierte Karen Wüstefeld vom TuS Holzkirchen. Die Elfjährige zeigte sich zu Beginn des Rennens zurückhaltend, doch später wartete sie mit einem Endspurt auf den letzten 300 Meter auf. Damit gewann sie mit 5:55 Minuten hauchdünn vor der zeitgleichen Milla Rudolf vom SV 77 Neufahrn. In der weiblichen U14 verbuchte sie ebenfalls den ersten Platz. Wie schnell die Holzkirchenerin in Ismaning unterwegs war, bestätigt die Tatsache, dass sie im Gesamtfeld aller 49 Nachwuchsläufer Dritte wurde – und damit nur zwei männlichen Athleten den Vortritt lassen musste.

Bei den Senioren M65 gab es zwei Spitzenplätze für den RSLC Holzkirchen. Der 66-jährige Ludwig Kreidl erreichte als Fünfter das Ziel nach 1:22:54 Stunden, direkt vor seinem Vereinskameraden Rainer Leyendecker mit 1:23:41 Stunden. Nicht zu schlagen war hier der amtierende bayerische Marathon-Meister Matthias Betzler von der SpVgg Höhenkirchen (1:09:59). sl