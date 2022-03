Kein Mittel gegen FTM-Angriffe: DJK Darching verliert gegen Schwabing

Mit den eigenen Angriffen konnte die DJK Darching die Schwabingerinnen nicht ausmanövrieren. © Ralf Poeplau

Die DJK Darching war der FTM Schwabing III nicht gewachsen und kassierte in der Volleyball-Bezirksliga eine klare Niederlage in drei Sätzen.

Darching – Die Volleyballerinnen der DJK Darching haben auch ihr Heimspiel gegen die FTM Schwabing III verloren und damit im März die fünfte Niederlage nacheinander kassiert. Am Ende hieß es 0:3 (17:25, 15:25, 18:25). Auch dieses Mal blieb die Mannschaft von Jürgen Primbs ohne Punkte. In der Tabelle steht die DJK auf dem siebten Platz. Allerdings ist die Platzierung in dieser Saison nur zweitrangig, weil der Abstieg ausgesetzt wurde.

„Das wird ein harter Gegner für uns“, hatte Jürgen Primbs schon vor der Partie vorausgesagt. Und er behielt recht. In keiner Phase des Spiels konnte seine Mannschaft die FTM Schwabing III richtig gefährden. Alle drei Sätze waren deutlich. Anders als zuletzt in den Spielen gegen den TSV Mühldorf, den TSV Gars und den SV Schwindegg, als die DJK Chancen auf zwei Satzgewinne und damit auf einen Punkt hatte, waren die Darchingerinnen dieses Mal chancenlos.

Allerdings traten sie auch mit einer sehr jungen Mannschaft an. Ohne den Stamm-Mittelblock mit Maria Kaiser und Anna Schulz fand die DJK kein Mittel, die Angriffe der FTM Schwabing III zu stoppen. cf