Knapp an der Sensation vorbei: Louis Klein (13) holt im packenden Finale „nur“ Silber

Louis Klein (13) vom GC Valley landete in einem packenden finale auf dem zweiten Platz. © Jörg Wedekind

Die Sensation war greifbar nah für den jüngsten Teilnehmer des Turniers. Am Ende hatte der 13-jährige Louis Klein vom GC Valley dann leider doch zwei Schläge zu viel auf der Scorekarte stehen.

Valley – Nils Dobrunz, der Favorit vom GC Berlin-Wannsee, behielt auf der 72. und letzten Bahn die Nerven und holte sich verdient den Siegerpokal bei den German International Amateur Championship 2023.

Wenn jemand nach vier harten Tagen trotz einer 78 (+6) auf der Finalrunde noch gewinnt, dann hat er die drei Tage trotz aller Wetterkapriolen wie Regen und stürmischer Böen schon einiges richtig gemacht. Nils Dobrunz hatte nach Runden von 66, 63 und 69 Schlägen eigentlich einen beruhigenden Vorsprung von sechs Zählern auf die Konkurrenz. Doch schon auf der ersten Bahn schlug der Berliner seinen Ball ins Aus, kassierte ein Doppelbogey dafür, und der Vorsprung schmolz.

Sein österreichischer Flightpartner Jakob Lotschak nahm die Einladung von zwei weiteren Bogeys dankend an, spielte selbst Birdie, und auf Bahn acht lag nur mehr ein Schlag zwischen den beiden. Dobrunz konterte in der Folge allerdings im Stile eines richtig Großen und spielte auf Bahn 10 und 12 wieder zwei Birdies. Die Entscheidung schien damit gefallen.

Doch der Favorit machte es noch ein weiteres Mal spannend. Vier Schlagverluste von Dobrunz hintereinander brachten plötzlich Valleys Mega-Talent Klein und den Franzosen Noa Auch Roy zurück ins Titelrennen. Auf Bahn 16, dem spektakulären Inselgrün, verabschiedete sich der Franzose allerdings mit einem Schlag ins Wasser als erster vom Verfolgerduo.

Louis Klein hätte nun auf den letzten beiden Bahnen noch ein Birdie benötigt, um auszugleichen. Weil dem Youngster auf dem letzten Loch aber eine Windböe den Annäherungsschlag verwehte, konnte Dobrunz unter dem Applaus der Zuschauer entspannt mit zwei sicheren Pars seinen Vorsprung ins Ziel bringen.

Profi in spe Nils Dobrunz sicherte sich den Sieg auf der Anlage des GC Valley - elf Monate nach seinem Titel als Deutscher Meister. © Jörg Wedekind

Nils Dobrunz, der bereits elf Monate zuvor an selber Stelle Deutscher Meister geworden war, war die Erleichterung anzusehen. „Es war der krönende Abschluss meiner Amateur-Karriere“, strahlte der Berliner, der zukünftig als Profi antreten wird, bei der Siegerehrung. „Ich habe heute nicht mein bestes Golf gespielt, bin schwer in die Runde gekommen. Der tolle Platz hier in Valley liegt aber meinem Spiel, und ich habe dann doch einige gute Entscheidungen getroffen.“

Aber auch bei Louis Klein überwogen am Ende Freude und Stolz über Platz zwei und ein sensationelles Turnier. „Es war eine harte Woche, und die Silbermedaille bedeutet mir sehr viel. Ich werde in einem Monat 14 Jahre, und es war ein Riesenspaß hier mit den Großen mitzuspielen.“

Wie weit der erst 13-Jährige allerdings auch mental schon in seiner Entwicklung ist, beweist sein routiniertes Resümee. „Es liegt noch ein sehr weiter Weg vor mir, und ich weiß nicht, wohin er mich führen wird. Ich lebe darum einfach nur im Jetzt und Hier.“

Über das starke Ergebnis freute sich auch Valleys Headcoach Danny Wilde, bei dem Louis seit zwei Jahren immer wieder trainiert. „Talente wie Louis sind sehr, sehr selten. Ich würde sagen, selbst ein Tiger Woods war in diesem Alter noch nicht weiter. Aber es kann noch sehr viel Unplanbares in den nächsten Jahren passieren.“

wed