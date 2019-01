Puk: „In meinem Alter ist alles Zugabe“

Projekt Titelverteidigung gestartet

von Michael Eham

Was macht ein Triathlet im Winter? Trainieren natürlich, denn Konrad Puk vom SV GW Holzkirchen hat große Pläne für die kommende Saison.

Holzkirchen – Was macht ein Triathlet eigentlich bei so viel Schnee? Auch Konrad Puk bleibt vom Schneeschaufeln nicht verschont. „Das Training ist derzeit ein bisschen einseitig“, sagt Puk und lacht. Doch eine Pause kann sich der 70-Jährige nicht leisten, er hat große Pläne für 2019.

Puk feilte in der Winterpause an seiner Ausrüstung und läuft jetzt mit neuen Einlagen in den Schuhen. „Die bereiten mir aber noch ein bisschen Probleme.“ Karlchen, wie er den Schmerz nennt, melde sich hin und wieder zu Wort. Vor allem die Achillessehne zwickt noch ein bisschen bei dem 70-Jährigen, der aber auch im Jahr 2019 wieder angreifen möchte. Und das soll genauso erfolgreich werden wie das vergangene.

Der Holzkirchner wurde bei der Challenge in Roth – dem weltweit größten Wettkampf auf der Triathlon-Langdistanz – Dritter in seiner Altersklasse. Als Zweiter landete Puk auch bei der Weltmeisterschaft im Duathlon in Zofingen auf dem Podest. Nach 10:15:05 Stunden absolvierte er mit neuer persönlicher Bestzeit die 150 Kilometer auf dem Rad und die 40 Kilometer lange Laufstrecke. Dabei brachte die neue Radstrecke einige Herausforderungen mit sich. „Kopfsteinpflaster in der Altstadt von Zofingen, dazu eine sehr steile Abfahrt mit vielen Serpentinen und einige kleine giftige Anstiege unterbrachen immer wieder den Rhythmus“, erklärt der Athlet des SV Grün-Weiß Holzkirchen. Neben den großen Events absolvierte Puk auch einige kleinere. So startete er etwa nur eine Woche nach Zofingen beim Isarlauf in Tölz. „Da steckte Zofingen noch in den Knochen“, erzählt der sportliche Spätstarter, der erst mit 53 seinen ersten Triathlon absolviert hat.

Um im neuen Jahr ähnlich erfolgreich zu sein, begann er bereits im Dezember mit der Vorbereitung. „Momentan mache ich recht viel Gymnastik und Indoor“, erzählt Puk. Laufen könne er ja auch bei Schnee. Das muss der 70-Jährige auch, denn er hat große Pläne: Für die Challenge in Roth und die Duathlon-WM in Zofingen hat sich Puk schon angemeldet. Um die beiden Großveranstaltungen herum plant er gerade seinen Rennkalender 2019. „In meinem Alter ist alles Zugabe.“