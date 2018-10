Remuta katapultiert sich zur Deutschen Meisterschaft

Gold im Sprung, Bronze am Boden

von Christoph Fetzer schließen

Was für ein Erfolg: Felix Remuta gewinnt bei den Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen im Sprung Gold und wird Dritter am Boden.

Leipzig/Holzkirchen – Medaillen? Insgeheim hatte sich Felix Remuta da schon etwas ausgerechnet. Aber dass er dann bei den Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen am Sprung Gold holte, am Boden Bronze gewann und im Mehrkampf Zehnter wurde, das ließ ihn dann doch ein wenig ausflippen. „Das ist der Hammer. Ich bin extrem zufrieden mit dem Wettkampf und dem Ergebnis“, sagt der 20-jährige Holzkirchner zu seinem Coup in Leipzig.

Sprung und Boden – das sind schon immer Remutas Lieblingsgeräte. Das zeigte er am Wochenende noch einmal eindrucksvoll. „Ich habe zwei gute und schwierige Sprünge gezeigt und wurde dafür belohnt“, meint Remuta. Mit einem Handstützüberschlag mit Doppelsalto und einem Kasamatsu mit eineinhalb Schrauben katapultierte sich Remuta am Sprung zur Goldmedaille. Am Boden legte er Bronze nach.

Im Mehrkampf reichte es zwar nicht für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft Ende Oktober in Doha (Katar). Aber auch diesen Wettkampf sah Remuta positiv. „Ich kann wirklich zufrieden sein, dass ich zwei WM-Qualifikationen ohne größere Fehler geturnt habe“, sagt er. „Das ist im Vergleich zu früheren Wettkämpfen auf jeden Fall eine positive Entwicklung.“

Das nächste große Ziel des Holzkirchners ist nun die Heim-WM 2019 in Stuttgart. Dafür muss er sich im Mehrkampf verbessern. An den Übungen am Pferd und an den Ringen müsse er vor allem arbeiten. „Auch insgesamt mangelt es einfach noch an Souveränität. Das liegt daran, dass ich Anfang des Jahres noch einmal deutlich aufgestockt habe und die schwierigeren Teile noch nicht perfekt beherrsche“, sagt Remuta. Der 20-Jährige weiß also, was er trainieren muss. Im Kopf hat er die Heim-WM in Stuttgart natürlich schon jetzt.

Gestern fand eine Kick-off-Veranstaltung statt, die Wettkämpfe werfen ihren Schatten voraus. Die letzte Heim-WM im Gerätturnen fand 2007 ebenfalls in Stuttgart statt. Oft bekommen Turner also nicht die Gelegenheit, in Deutschland um WM-Medaillen zu kämpfen. Entsprechend groß ist der Antrieb für Remuta, sich zu qualifizieren. Neben fünf Goldmedaillen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften und einer EM-Teilnahme hat er nun auch den ersten Deutschen Meistertitel bei den Erwachsenen vorzuweisen. Die WM-Teilnahme wäre der nächste Schritt.