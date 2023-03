Annalena Reichhart stürmt bei Alpenländer-Vergleich zu Bronze

Von: Sebastian Schuch

Nur zwei waren schneller: Annalena Reichhart (r.) freut sich über ihren dritten Platz in der freien Technik bei den OPA Games in Premanon hinter der Französin Margot Tirloy (M.) und der Schweizerin Estelle Darbellay. © Privat

Nur zwei aus den Alpenländern waren schneller: Bei den OPA Games in Frankreich sicherte sich Langläuferin Annalena Reichhart (TSV Hartpenning) Bronze.

Hartpenning – Dass Annalena Reichhart zu den besten Nachwuchslangläuferinnen der Republik gehört, hat die Athletin vom TSV Hartpenning nun erneut bewiesen. Beim Leistungsvergleich der Skiverbände der Alpenländer, den sogenannten OPA Games, im französischen Premanon lief sie bei den U18-Juniorinnen über 7,5 Kilometer auf den dritten Platz.

Nachdem Reichhart im vergangenen Jahr bereits in der U16 an den OPA Games für Deutschland gestartet und deutsche Meisterin der U16 geworden war, sah es in diesem Winter zunächst nicht danach aus, als würde sie erneut nominiert werden. Denn der Deutsche Skiverband schickt pro Altersklasse nur die sechs besten Nachwuchssportler des Deutschland-Pokals zu diesem internationalen Leistungsvergleich. Und gerade zum Saisonbeginn lief es für die erfolgsverwöhnte Langläuferin krankheitsbedingt sehr unbefriedigend. Zumal sie in der neuen Altersklasse zum jüngeren Jahrgang zählt.

Doch pünktlich zur entscheidenden Saisonphase war Reichhart wieder top in Form. Nach dem zweiten Platz im Einzel bei den Bayerischen Meisterschaften in Oberstdorf sicherte sie mit dem zweiten Platz über fünf Kilometer Freistil und Rang fünf im klassischen Massenstart über zehn Kilometer bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften am Arber im Bayerischen Wald, die im Rahmen des Deutschland-Pokals stattfanden, ihren Startplatz.

Reichhart beweist ihre Ausdauer

Mit dem Wissen, dass die Leistung wieder passt, fuhr die Hartpenningerin hoch motiviert nach Frankreich, berichtet Martin Gatter, der nordische Sportwart des Skiverbands Oberland (SVO). Dort stand zunächst das Einzelrennen über drei 2,5-Kilometer-Runden „auf einem extrem schweren Kurs“ auf dem Programm. Doch Reichhart stellte auch in Frankreich ihre Form unter Beweis. Lag sie nach der ersten Runde noch mit zehn Sekunden Rückstand auf Bronze auf Rang sechs, arbeitete sie sich dank einer klugen Renneinteilung im zweiten Umlauf bereis auf den dritten Platz nach vorne Während die eine oder andere Kontrahentin auf der letzten Runde blau ging, gab Reichhart den dritten Platz mit starkem Finish und einer Gesamtzeit von 21:13.9 Minuten nicht mehr her. Schneller waren nur die souveräne Siegerin Margot Tirloy aus Frankreich (20:28.7) und die Schweizerin Estelle Darbellay (21:00.2).

Damit war Reichhart nicht nur beste deutsche Starterin in der weiblichen U18 und eine von drei deutschen Bronzemedaillengewinnerinnen in Premanon, sondern auch deutlich die schnellste Athletin des jüngeren Jahrgangs 2006. Das begeisterte auch ihre Trainer Bene Ertl (Regionstrainer Jugend) und Frank Nitsch von der Bundespolizei. „Ein Wahnsinnsergebnis für unsere junge Nachwuchssportlerin und die nordische Trainingsgruppe des SVO“, jubelte Gatter.

Strahlende Bronzegewinnerin: Annalena Reichhart. © Privat

Ausbildung bei Bundespolizei beginnt

Nicht ganz so gut lief es beim anschließenden gemischten Staffelrennen, bei dem die U18-Juniorinnen 3,3 Kilometer bewältigen mussten, die gleichaltrigen jungen Männer fünf Kilometer. Zwar verlor Reichhart als dritte Starterin auf ihrer Strecke im Verhältnis am wenigsten Zeit auf die schnelleren Kontrahenten, doch mit einer Zeitstrafe und insgesamt 46:26.2 Minuten landete sie mit Team Deutschland I mit 1:40 Minuten Rückstand auf Platz acht. Der Staffelsieg ging an Italien (44:46.2) vor Deutschland II (44:56.0) und Frankreich II (45:18.2). Ein unerwartetes Ergebnis für Deutschland I, das einen Podestplatz wie im Vorjahr anvisiert hatte. „Aber Staffel haben bekanntlich eigenen Gesetze“, meint Gatter.

Nach der Deutschen Meisterschaft über die Langstrecke am kommenden Wochenende in Zwiesel im Bayerischen Wald, dem letzten großen Rennen des Winters, wartet bereits das nächste spannende Kapitel auf Annalena Reichhart: Sie beginnt ihre Ausbildung in der Sportgruppe der Bundespolizei in Bad Endorf. ses