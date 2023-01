Lucas Bögl hat Weltcup in Les Rousses bereits abgehakt

Plätze 37 und 33

Von Michael Eham

Lucas Bögl ist nicht zufrieden mit den Plätzen 37 und 33 beim Weltcup in Les Rousses. Er will schnell nach vorne schauen.

Holzkirchen – Mit den Ergebnissen vom Wochenende kann Langläufer Lucas Bögl nicht zufrieden sein. Auf Platz 37 im Einzel in der freien Technik folgte Platz 33 im klassischen Massenstart über 20 Kilometer. „Vor allem der Skater nervt mich“, hadert der Holzkirchner. Mit dem Massenstart konnte er sich relativ schnell wieder anfreunden, auch wenn das Ergebnis auf dem Papier seine eigene Sprache spricht. „Bei einem Massenstart kann immer viel passieren.“

Die Enttäuschung will der 32-Jährige schnell abhaken und weiter nach vorne schauen. Immerhin stehen bald schon die Weltmeisterschaften im slowenischen Planica an, für die Bögl zwar schon qualifiziert, allerdings noch nicht so richtig in Form ist. „Es gibt immer Phasen, in denen es nicht so läuft und gerade ist eben so eine“, erzählt der Langläufer aus Holzkirchen, der für den SC Gaißach startet.

Warum es beim Weltcup im französischen Les Rousses nicht gelaufen ist, weiß Bögl nicht so recht. „Ich kann mir das nicht so genau erklären, weil ich mich eigentlich gut gefühlt habe. Vielleicht hätte ich die Trainingsphase länger wirken lassen müssen.“

Das Einzel entschied der Norweger Harald Oestberg Amundsen für sich, am Sonntag tat es ihm sein Landsmann und Gesamtweltcupführender Johannes Hoesflot Klaebo im Massenstart gleich. Doch Bögl will den Kopf nicht in den Sand stecken und weiter angreifen. „Die Enttäuschung muss ich abhaken, analysieren und dann wieder nach vorne schauen.“

Schon die nächste Chance hat er dann am kommenden Wochenende beim Weltcup in Toblach. „Lange ärgern bringt auch nichts. Ich bin schon wieder in der Phase, in der ich mich auf Toblach vorbereite.“ Denn der Weltcup in Italien mit zwei Distanzrennen ist der letzte vor der Weltmeisterschaft in Plancia. „Bis zur WM ist noch einiges hin und es kommt noch ein Weltcup, bei dem ich es besser machen kann“, sagt Bögl. „Und ich bin hoch motiviert, dass ich es noch mal besser mache.“ emi