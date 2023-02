Lucas Bögl kennt selektive WM-Strecken bereits

Teilen

Die richtige Spur will Lucas Bögl bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Planica wieder finden. © PETER KORNATZ

Langläufer Lucas Bögl startet in Titelkämpfe im slowenischen Planica. Bundestrainer Peter Schlickenrieder will, dass sich sein Team bestmöglich präsentiert.

Holzkirchen – Im Leistungssport sind zwei Maximen besonders wichtig: Sich konstant zu verbessern und Höchstleistung zeigen, wenn es drauf ankommt. Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica gilt für die Schützlinge von Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder beides. Ziel sei es, „dass jeder Einzelne für sich persönlich seine besten Rennen zeigt“, sagt Schlickenrieder vor den Welttitelkämpfen, die am Mittwoch offiziell mit den Qualifikationswettbewerben für die Athletinnen und Athleten aus exotischeren Wintersportnationen starteten und kommendes Wochenende mit dem Massenstart über 50 Kilometer zu Ende gehen werden.

Und im Speziellen gelten diese Maximen wohl für den Holzkirchner Lucas Bögl, der in seine vierte Weltmeisterschaft geht. Denn der 32-Jährige ist gleich mit der WM-Qualifikation in die Saison gestartet. Doch danach war irgendwie der Wurm drin. Der erste größere Rückschlag kam während der diesjährigen Tour de Ski. „Leider musste ich die Tour nach Magenproblemen abbrechen und habe seitdem nicht mehr gut in die Erfolgsspur gefunden“, hadert Bögl, der für den SC Gaißach an den Start geht.

In der Folge legte Bögl einen weiteren Trainingsblock während der Saison ein. Und zwar am WM-Standort Planica. Dort konnten sich die Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) schon auf die Loipen einstellen. „Die Strecken sind sehr hart. Sie fühlen sich ähnlich an wie die in Peking (Olympische Winterspiele 2022; d. Red.), nur in geringerer Höhe und mit schnellerem Schnee“, fasst Bögl zusammen. So seien sie „selektiver“ und nicht vergleichbar mit den anderen Strecken aus dem Weltcup.

Ein Teil des WM-Charakters fehlt

Trainer Schlickenrieder legte in der Vorbereitung im positiven Sinne Wert darauf, auf die körperlichen Befindlichkeiten seiner Schützlinge zu achten. „Natürlich mussten wir über die Wochen auch immer wieder Krankheitsausfälle kompensieren. Oberste Maxime war: Wirklich erst dann wieder ins Training einzusteigen, wenn man 100 Prozent gesund ist und sich dann auch die notwendige Zeit bis zum ersten Wettkampf lassen.“

Bögl freut sich bei den Großereignissen normalerweise auf das gemeinsame WM-Quartier. Denn gerade mit den Skispringern und Nordischen Kombinieren sind die Langläufer kaum gleichzeitig am selben Weltcup-Standort. „Leider sind wir diesmal nicht alle zusammen in einem Hotel. Das ist schade, weil es für mich den WM-Charakter ausmacht.“ Und so hat Bögl Bücher und Spiele in die Tasche gepackt. Für Bundestrainer Schlickenrieder aus Neuhaus spielt der mannschaftliche Zusammenhalt eine große Rolle. „Mir ist wichtig, dass das Team insgesamt weiter zusammenwächst und sich bei der WM bestmöglich präsentiert.“

Was dann dabei rausspringen wird, bleibt abzuwarten. Gerade Bögl war zuletzt zwar wieder fit, die Ergebnisse ließen aber noch Luft nach oben offen. „Die Glücksbringer sind auch immer in der Tasche. Ich hoffe auf viele bekannte Zuschauer“, sagt der 32-Jährige. Rund dreieinhalb Stunden dauert die Fahrt von Holzkirchen zur Weltmeisterschaft. Vielleicht macht sich ja der eine oder andere in den Faschingsferien auf den Weg. emi