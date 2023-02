Lucas Bögl muss im Skiathlon Attacke Tribut zollen

Teilen

Lucas Bögl hofft auf eine Steigerung. © DSV

Langläufer Lucas Bögl erklärt, warum er beim WM-Skiathlon das hohe Tempo nicht bis zum Schluss gehen konnte.

Holzkirchen – Zum Auftakt in die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica ist Lucas Bögl weiterhin nicht in Form. Der Langläufer aus Holzkirchen ist im Skiathlon über 30 Kilometer erneut jenseits der Top-30-Ränge gelandet. Mit seinem 33. Platz ist Bögl nicht zufrieden. „Das war nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte“, erklärt er. Ausgemalt hatte er sich eine Platzierung unter den besten 20.

Und wie er schildert, wäre das auch durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Das zeigten etwa seine Teamkameraden vom Deutschen Skiverband: Friedrich Moch (WSV Isny) war als Siebter bester Deutscher und konnte über weite Strecken mit der Weltelite mithalten; aber auch Jonas Dobler (15./SC Traunstein) und Albert Kuchler (17./SpVgg Lam) überzeugten mit guten Platzierungen.

Beim Skiathlon sind Allrounderfähigkeiten gefragt. Nach den ersten 15 Kilometern in der klassischen Technik wechseln die Athleten ihre Ski und starten in die zweite Hälfte des Rennens im Skating. Mittlerweile sind die allermeisten Starter in beiden Disziplinen ähnlich gut, aber dennoch gibt es noch einige Spezialisten. Da ist zum Beispiel der Finne Iivo Niskanen, der klassisch deutlich stärker ist als in der freien Technik.

Und an eben diesen hängte sich Lucas Bögl im ersten Teil ran und versuchte, bei der Attacke des Finnen mitzugehen. Doch dieses Manöver wurde dem 32-Jährigen zum Verhängnis. „Das Skating nach dem Wechsel ist eine ganz andere Belastung“, erklärt Bögl. Gerade in der ersten Runde hätten seine Beine gekrampft und so musste er zu Beginn der zweiten 15 Kilometer ordentlich abreißen lassen. „Ich habe zwei Runden gebraucht, um mich wieder zu erholen“, erzählt der Langläufer, der für den SC Gaißach startet. Denn auch wenn Bögl mit viel Erfahrung im Weltcup ein Top-Athlet ist, muss er bei den Rennen konstant am Anschlag agieren. „Die sechs, sieben Leute ganz vorne können vielleicht ein bisschen gemütlicher laufen und dann noch mal einen drauflegen“, erläutert Bögl. Der Rest müsse konstant alles reinhauen.

Weiter geht es für den Holzkirchner am Mittwoch mit dem nächsten Rennen bei der Weltmeisterschaft. Dann steht der 15-Kilometer-Wettbewerb in der Skating-Technik an. „Ich habe ein gutes Gefühl und im Training gut gearbeitet. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Rennen auszahlt.“ Die Nordische Ski-WM geht noch bis zum kommenden Wochenende, da findet dann der klassische Marathon über 50 Kilometer statt. emi