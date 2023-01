Bögl startet fit und gut vorbereitet in Les Rousses

Teilen

Sich empfehlen will Lucas Bögl beim Weltcup in Les Rousses. Für den Holzkirchner Langläufer geht es nun auch darum, in WM-Form zu kommen. Auf der WM-Strecke trainierte er kürzlich. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Nach drei Wochen Weltcup-Pause wird es für Lucas Bögl beim Weltcup in Les Rousses wieder ernst.

Holzkirchen – Nach rund drei Wochen Weltcup-Pause kehrt Lucas Bögl in den Langlauf-Zirkus zurück. Bei den Wettbewerben im französischen Les Rousses geht er am heutigen Freitag (14.45 Uhr) beim Einzel über zehn Kilometer in der freien Technik an den Start, pausiert wie gewohnt beim Sprint am Samstag und greift beim Klassik-Massenstart am Sonntag (14.45 Uhr) wieder an.

Die vergangenen Wochen hat der Holzkirchner allerdings gut fürs Training nutzen können. „Ich fühle mich fit und gut vorbereitet“, sagt er. Der 32-Jährige ist mit Team zunächst mangels Schnee in der Heimat ins slowenische Planica ausgewichen. Dort finden Ende Februar die Nordische Ski-Weltmeisterschaften statt.

Das hatte gleich zwei Vorteile, wie Bögl erklärt: „Wir konnten die WM-Strecken schon einmal kennenlernen und dort auch einfach gut trainieren.“ Manchmal sei sogar zu viel Schnee auf einmal gefallen, sodass die Athleten des Deutschen Skiverbands zwischendurch auch durch tieferen Schnee waten mussten. „Der Schnee war hin und wieder stumpf, wenn sie mit dem Präparieren nicht hinterhergekommen sind. Aber es gibt ja auch Trainingsformen gegen mehr Widerstand“, erklärt der 32-Jährige.

Bögl hat WM-Norm bereits erreicht

Durch seinen Platz 13 im Verfolgungsrennen von Ruka (Finnland) zu Beginn der Saison hat Bögl auch schon die Qualifikationsnorm für die Weltmeisterschaften erreicht. Denn dabei zählt die Individualzeit im Verfolger und das Ergebnis des Rennens, sodass er zwei Top-15-Resultate vorzuweisen hat. „Ich will mich aber auf jeden Fall noch mal empfehlen“, sagt Bögl vor dem Frankreich-Weltcup.

Nach dem Trainingsblock in Slowenien kehrte Bögl wieder einige Tage zurück in seine Heimat und dort traf ihn das Glück des Tüchtigen. Denn neben dem Besuch bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics Bayern in Bad Tölz konnte er sogar einige Trainingseinheiten auf seiner Heimatloipe in Hartpenning durchführen. „Die Eröffnungsfeier war eine brutal schöne Veranstaltung, da war richtig was los“, sagt der Langläufer des SC Gaißach über den Beginn der Special Olympics, die er als Botschafter begleitet.

Lang konnte Lucas Bögl dort allerdings nicht verweilen, denn schon Anfang der Woche ging es weiter zum Weltcup in Les Rousses, bei dem das DSV-Team um den Neuhauser Bundestrainer Peter Schlickenrieder übrigens auf der anderen Seite der französische-schweizerischen Grenze übernachtet und zu den Rennen pendelt. emi