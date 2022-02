Bögl startet nicht in Lahti – Tyumen abgesagt

Auf das Training konzentriert sich Lucas Bögl aktuell. © Daniel Karmann/dpa

Nach den Olympischen Winterspielen konzentriert sich Langläufer Lucas Bögl zunächst auf das Training und verzichtet deshalb auf den Weltcup in Lahti.

Holzkirchen – Es ist ein langes Warten auf den nächsten Weltcup für Lucas Bögl. Denn schon vor den Olympischen Spielen von Peking 2022 gab es im Langlauf-Weltcup eine einmonatige Pause. Die Wettbewerbe in Planica (Slowenien) und Les Rousses (Frankreich) waren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden(wir berichteten). Am ersten Weltcupwochenende nach den Spielen im finnischen Lahti pausiert der Holzkirchner Bögl.

Daheim könne er Dinge nachholen wie etwa den Besuch bei der Oma. Kommende Woche plant Bögl, der für den SC Gaißach an den Start geht, den Marathon über 50 Kilometer in Oslo (Norwegen) wieder ein. „Ich muss wieder ein bisschen Ausdauertraining machen und dann mal schauen, wie es mir geht“, erzählt er.

Das Saisonende kann Bögl unterdessen eine Woche früher nach dem Weltcup in Falun (Schweden) planen. Nachdem der Deutsche Skiverband (DSV) eine Teilnahme beim ursprünglichen letzten Termin im russischen Tyumen bereits abgesagt hat (wir berichteten), reagierte am Freitag auch der Weltverband FIS und strich alle verbleibenden Wettbewerbe in der laufenden Saison. Auch der Weltcup der Skicrosser an diesem Wochenende, von dem der Holzkirchner Florian Wilmsmann bereits abgereist ist, findet nicht statt. Zuvor war am Freitag allerdings noch die Quali ausgetragen worden – ausschließlich mit russischen Athleten. emi