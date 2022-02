Bögl will erneut unter die besten 20

Im Ziel: Lucas Bögl beendete den olympischen Skiathlon als bester Deutscher auf Platz zwölf. © dpa

Nach dem guten Auftakt im Skiathlon peilt Langläufer Lucas Bögl auch beim olympischen Einzel über 15 Kilometer Klassik eine Platzierung in der erweiterten Weltspitze an.

Holzkirchen – Der Auftakt war schon einmal richtig positiv gestaltet. Und so kann Lucas Bögl „sehr entspannt und mit Freude“ in das zweite Rennen der Olympischen Winterspiele von Peking gehen. Am Freitag startet der Langläufer ab 8 Uhr in den Einzelwettbewerb über 15 Kilometer in der klassischen Technik. Beim ersten Rennen, dem Skiathlon über zweimal 15 Kilometer, zeigte der Holzkirchner eine starke Leistung und wurde Zwölfter.

Damit ist Bögl sehr zufrieden. „Ich habe genau das erreicht, was ich mir vorgenommen habe, wollte in die Top 15 und um die Top Ten laufen. Das ist mir gelungen“, sagt der 31-Jährige. Der zwölfte Platz ist zudem das beste Ergebnis, das Bögl bei einem Großereignis – also Olympischen Spielen oder einer nordischen Weltmeisterschaft – erreicht hat.

Seine Renntaktik sei im Skiathlon perfekt aufgegangen. Auf die Renneinteilung wird es im klassischen Einzel auch ankommen, denn Bögl bezeichnet dieses als „nicht ganz meine Spezialdisziplin“.

Problem: Schneeverwehungen

Die Wetterbedingungen, vor allem die gnadenlose Kälte von zweistelligen Minusgraden, haben sich in den vergangenen Tagen ein wenig gelegt, allerdings drohen auch für den Klassik-Wettbewerb Schneeverwehungen. Dadurch setzt sich der Schnee in den Klassikspuren an, sodass diese langsamer werden. Die Lösung: Die Spuren verlassen und auf der freien Loipe laufen. „Ich würde gerne wieder in die Top 20 laufen“, gibt der Holzkirchner, der für den SC Gaißach an den Start geht, als Ziel aus.

Nach dem Einzel steht dann am Sonntag die 4 x 10 Kilometer-Staffel auf dem olympischen Programm, bei der das DSV-Quartett um Lucas Bögl durchaus auf eine Medaille schielt – die Farbe wäre freilich egal. emi