Lucas Bögl will Gefühl in die Loipe bringen

Schon bei der Tour de Ski war Lucas Bögl nicht in Form und stieg frühzeitig aus. Zwar fühlt er sich wieder besser, doch in die Loipe bringt er das bislang noch nicht. © Peter Kornatz

Für die Langläufer steht in Toblach die WM-Generalprobe an. Lucas Bögl will das gute Gefühl in Leistung übertragen.

Holzkirchen – Für die Langläufer in der Weltspitze findet an diesem Wochenende die Generalprobe vor den nordischen Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica statt. Lucas Bögl hat dabei die Möglichkeit, wieder richtig in die Spur zu kommen. Im italienischen Toblach steht abschließend noch ein Freistilrennen über zehn Kilometer (Samstag, 15 Uhr) und ein Staffelwettbewerb über viermal 7,5 Kilometer (Sonntag, 13 Uhr) auf dem Programm. „Die Strecke hier und der Ort Toblach liegen mir“, geht er positiv gestimmt in die Rennen.

Der Holzkirchner hatte zuletzt Probleme, mit der Weltspitze mitzuhalten. Seit Bögl im Januar aus der Tour de Ski ausgestiegen war und auf den legendären Anstieg zur Alpe Cermis verzichtet hatte (wir berichteten), fehlt ihm die Form, um zu attackieren. Da waren am vergangenen Wochenende die beiden Rennen im französischen Les Rousses, bei denen der Langläufer, der für den SC Gaißach startet, jeweils jenseits der besten 30 Starter landete. Danach gab sich Bögl ratlos. Eigentlich fühle er sich fit und wisse nicht, warum er das nicht in die Loipe bringen konnte.

Anders soll es nun an diesem Wochenende laufen. „Ich hoffe, dass sich der Trainingsblock nach der Tour jetzt auszahlt und ich wieder in den Rennrythmus komme“, sagt Bögl. Vor den Wettbewerben in Italien hatte Bögl am Donnerstagmorgen einen überraschenden Wecker. Denn er musste zur Dopingkontrolle antreten, wie er auf Instagram postete. Die zehn Kilometer sind für den Distanzspezialisten fast schon ein kurzes Rennen. Auf den Sprint am Freitag verzichtete er wie gewohnt komplett. In der Staffel am Sonntag hingegen wird die deutsche Mannschaft gerade mit Blick auf die Weltmeisterschaften ernsthafte Tests durchführen, um die bestmögliche Chance auf eine potenzielle Medaille zu haben – auch wenn die Strecken nicht die gleichen Distanzen haben wie bei der WM. „Es geht aber in erster Linie darum, wer sich beim Start behaupten kann, wer Lücken schließen kann und vielleicht einen Zielsprint für sich entscheiden kann. Das sind für uns wichtige Eindrücke im Hinblick auf die WM“, kündigt Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Neuhaus an.

Die Qualifikationsnorm des Deutschen Skiverbands (DSV) hat Bögl ja mit einem Verfolgungsrennen abgehakt, als er in der Ergebnisliste und in der Tagesbestzeit jeweils eine Top-15-Platzierung erlaufen hatte. Die nordische Ski-WM in Slowenien beginnt für Bögl am Dienstag, 21. Februar, mit der Eröffnungsfeier ehe am Freitag darauf das erste große Highlight ansteht. Beim Skiathlon über 30 Kilometer wusste der 32-Jährige schon mehrmals zu überzeugen. emi