Las Chicas treten bei Gymnaestrada im finnischen Tampere auf

Auf der großen Bühne: Die Las Chicas aus Holzkirchen durften ihren aktuellen Tanz „The Other Side“ aus dem Film „The Greatest Showman“ bei der Gymnaestrada im finnischen Tampere zeigen. © Las Chicas

Die Jazzdance-Gruppe Las Chicas des TuS Holzkirchen war Teil des Gymnaestrada im finnischen Tampere.

Holzkirchen – Auftritt unter der Mittsommersonne: Die Mädchen der Jazzdance-Gruppe Las Chicas des TuS Holzkirchen machten sich kürzlich gemeinsam mit ihrer Trainerin Ulrike Lehmann auf den Weg zur Gymnaestrada im finnischen Tampere. Sie waren Teil der fast 400-köpfigen deutschen Delegation, die den Deutschen Turner-Bund (DTB) vor Ort repräsentierte. Die finnische Gymnaestrada ist in etwa mit dem Deutschen Turnfest vergleichbar. Neben Wettkämpfen in den verschiedensten Disziplinen, gab es auch ein buntes Rahmenprogramm, in das die deutschen Gäste eingebunden waren.

Der erste Höhepunkt war die Eröffnungsfeier im Ratina-Stadion. Der Einlauf aller Sportlerinnen und Sportler, bei dem die deutsche Delegation Fahnen schwenkend mitlief, war ein echter Gänsehaut-Moment. Am nächsten Tag schauten sich die Holzkirchnerinnen zunächst einige Wettkämpfe an, bevor es zur Probe für das zur Abschlussfeier geplante Großgruppenbild mit Tänzern und Akrobaten ging. Am Abend stand noch eine Gala in der Nokia-Arena auf dem Programm. Freilich hatten die Las Chicas auch ihren aktuellen Tanz „The Other Side“ zur Musik aus dem Film „The Greatest Showman“ im Gepäck. Diesen zeigten sie auf einer Großbühne am Marktplatz von Tampere dem begeisterten Publikum. Am späten Nachmittag gab es eine zweistündige Probe für das Großgruppenbild.

Der letzte Tag stand ganz im Zeichen der Abschlussfeier. Am Vormittag gab es einen Probedurchlauf und ab 14 Uhr fand die große ‚Closing-Ceremony’ im Ratina-Stadion statt. Hier beeindruckte die deutsche Delegation mit ihrer Tanzvorführung inklusive Akrobatikeinlagen. Besonders anzumerken ist, dass im Vorfeld der Gymnaestrada nur einige wenige regionale Proben stattfanden und erst in Tampere alle Sportler aus zwölf Bundesländern den Auftritt gemeinsam üben konnten. Beim abschließenden Flashmob aller Teilnehmer hielt es auch die Zuschauer auf der Tribüne nicht auf ihren Sitzen. Mehr als 10 000 Menschen tanzten zum offiziellen Lied der diesjährigen Gymnaestrada. „Die Stimmung im deutschen Lager war super, vor allem weil alle deutschen Gruppen in der gleichen Unterkunft untergebracht waren. Da kam ein richtiges Gemeinschaftsgefühl auf“, freut sich Las-Chicas-Tänzerin Lina Biewer.

Las Chicas auch bei Wettkämpfen erfolgreich

Die Las Chicas wurde im Jahr 2013 von Ulrike Lehmann gegründet. Die Tatsache, dass die Mädchen seit vielen Jahren in der gleichen Zusammensetzung tanzen, und die gemeinsame Liebe zum Jazzdance hat die Gruppe fest zusammengeschweißt. Mittlerweile haben viele schon selbst die Trainerlaufbahn eingeschlagen und betreuen weitere Tanzgruppen im Freizeit- und Leistungsbereich des TuS Holzkirchen. „Auch wenn es wegen Studium oder Ausbildung immer schwieriger wird, wollen die Las Chicas weiterhin bestehen bleiben, solange es irgendwie geht“, sagt Lehmann.

Die Tänzerinnen zwischen 16 und 20 Jahren haben schon viele Auftritte absolviert und erfolgreich an verschiedenen Turnieren teilgenommen. Beim Dance2U holten sie sich sogar als beste bayerische Mannschaft in ihrer Altersgruppe in den Jahren 2018 und 2019 den Siegerpokal, bevor sie coronabedingt ausgebremst wurden.

Nun aber starten die Mädchen wieder durch. Neben dem Auftritt bei der Turngala des TuS Holzkirchen und der Teilnahme an der finnischen Gymnaestrada in Tampere wird der nächste Höhepunkt das Dance2U, das größte Tanzturnier in Bayern, im Oktober sein. Kathrin Suda