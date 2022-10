Lernen und die Chancen nutzen: Florian Krenkel startet mit Unterhaching in Volleyball-Bundesliga

Freut sich auf die Bundesliga: Florian Krenkel. © Stefan Rossmann

Am Wochenende startet die Volleyball-Bundesliga. Mit dabei: der Holzkirchner Florian Krenkel beim TSV Unterhaching.

Holzkirchen – Florian Krenkel ist jetzt Volleyball-Profi. An diesem Sonntag startet der Holzkirchner in seine erste Bundesligasaison. Sein neuer Verein, der TSV Haching München, empfängt zum Saisonauftakt die Konkurrenz aus Berlin. „Ich freue mich riesig, dass ich Teil einer Erstligamannschaft bin“, sagt der 21-Jährige. Außerdem schwärmt Krenkel von der Internationalität in der Mannschaft. „Da wird im Training ausschließlich Englisch gesprochen.“ Zum TSV Haching München wechselte der Außenangreifer zu dieser Saison vom TSV Grafing. Dort war er Kapitän der Zweitligamannschaft. Am Ende wurde es Haching, „weil ich in meiner Heimatgegend Volleyball auf einem hohen Niveau und Studium vereinen kann“.

Ausgebildet beim TuS Holzkirchen macht er nun seine ersten Schritte in der Volleyball-Bundesliga. „Ich möchte mich erst mal weiterentwickeln, meinen Platz in der Mannschaft finden und mich in der ersten Liga und bei Unterhaching etablieren“, sagt Krenkel. Der größte Unterschied zu seinen bisherigen Spielzeiten sei die Häufigkeit des Trainings. Gerade in der Vorbereitung trainierten die Hachinger Volleyballer bis zu zehnmal pro Woche. Außerdem stehen weitere Auswärtsfahrten mit Hotelübernachtungen bevor. „Generell ist das Niveau von Gegnern und Mitspielern noch mal höher. Da kann ich richtig viel lernen“, meint der Youngster wissbegierig.

Haching mit schwacher Vorbereitung

In der Vorbereitung tat sich das ziemlich neu zusammengewürfelte Team von Trainer Bogdan Tanase noch ziemlich schwer. Beim Turnier in Hildesheim, dem mit Bundesliga-Teams besetzten Bounce House Cup, zogen die Hachinger in allen drei Spielen den Kürzeren und holten nur gegen Lokalrivalen Herrsching einen Satz. „Wir kommen langsam in Fahrt, aber die Ergebnisse waren noch nicht besonders gut“, erzählt Krenkel. „Wir müssen uns noch finden und wissen, woran wir arbeiten müssen.“

Und zum Saisonauftakt gegen Serienmeister Berlin wartet gleich ein echter Brocken. In den vergangenen zehn Jahren holte nur einmal eine andere Mannschaft die deutsche Meisterschaft. 2020 wurde kein Meister ermittelt, weil die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. „Wir können in einzelnen Phasen schon immer gut mithalten, aber es fehlt doch immer noch ein Stück“, beschreibt Krenkel. In der Hauptrunde, nach der sich alle Teams bis auf den mit Sonderspielrecht startenden VCO Berlin für die Playoffs qualifizieren, geht es um eine gute Ausgangssituation für die Zwischenrunde und die anschließenden Playoffs.

Dass Krenkel noch keinen Stammplatz hat, steht für ihn nicht im Vordergrund. Er will lernen. „Das ist natürlich eine ungewohnte Situation für mich, die letzten Jahre habe ich ja viel gespielt. Ich will mir das Vertrauen vom Trainer erarbeiten und dann werde ich bei der langen Saison schon meine Chancen bekommen“, sagt er und ergänzt: „Und die werde ich nutzen.“ emi