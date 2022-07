Letzte Chance auf das Final Four: Valleyer Damen brauchen Schützenhilfe

Hoffnungsträgerin: Verena Gimmy. © Tristan Jones/LET

Showdown in den Golf-Bundesligen: Die Damen des GC Valley sind für das Final Four auf Schützenhilfe angewiesen. Die Herren können ohne Druck aufspielen.

Valley – Auf die Teams des Golfclubs Valley wartet am Wochenende der letzte Vorrunden-Spieltag. Die Damen treten am Samstag und Sonntag beim Münchner Golfclub in Straßlach an und wollen dabei ihre letzte Chance auf den Einzug ins Final Four nutzen. Dabei sind die Valleyerinnen allerdings auf Schützenhilfe angewiesen. Der Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Süd ist als Tabellendritter bereits in trockenen Tüchern. Um sich für das Finalturnier zu qualifizieren, müssen sich die Damen noch auf Platz zwei verbessern. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf den Münchener Golfclub zwei Zähler. Die Valleyerinnen müssen sich am letzten Spieltag also mindestens um zwei Plätze besser als die Gastgeberinnen platzieren, um sich im Abschlussklassement noch vorbeizuschieben.

Personell sieht es bei den Valleyerinnen wieder besser aus als beim jüngsten Heimspieltag, bei dem sie sich trotz einer starken Leistung mit nur einem Schlag Rückstand äußerst unglücklich mit dem dritten Platz hinter den Konkurrentinnen aus München zufriedengeben mussten (wir berichteten). Bis auf Babora Bujakova sind in Straßlach alle Akteurinnen dabei, auch die Spitzenspielerinnen Verena Gimmy und Chiara Horder schlagen beim Showdown mit ab. Bereits am Freitag stand die Proberunde an, ab Samstag zählt es für die Damen-Mannschaft, die zum zweiten Mal in Folge ins Final Four möchte. Betreut werden sie wie gehabt von Sixten Rigol.

Herren bereiten sich auf Aufspiegsspiele vor

Ungleich besser ist die Ausgangsposition für die Herrenmannschaft in der 2. Bundesliga Süd. Die Valleyer treten am Sonntag im baden-württembergischen Niederreutin zum letzten Spieltag an und müssen ihre deutliche Tabellenführung nur noch über die Ziellinie bringen. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Augsburger Golfclub. Entsprechend wäre den Valleyern der Einzug in die Qualifikationsrunde zur 1. Bundesliga schon mit einem vierten Platz sicher.

Dennoch wollen sie den letzten Wettkampftag nicht locker angehen, sondern als Vorbereitung auf die Aufstiegsspiele nutzen. „Wir werden mit vollem Aufgebot antreten und wollen alles klarmachen. Wir nehmen jeden Spieltag gleich ernst und hoffen, dass es heuer mit dem Aufstieg klappt“, erklärt Cheftrainer Danny Wilde.

Die Relegationsspiele finden im August in Straßlach statt, was die Chancen der Valleyer auf den Aufstieg ins deutsche Oberhaus nur erhöhen kann. Schließlich kennt die Mannschaft die Anlage des Lokalrivalen aus dem Effeff. ts