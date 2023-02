WM: Bögl im Skiathlon auf Platz 33 - Wilmsmann Quali-Sechster

Massenstart: Beim Skiathlon sind die Chancen der Langläufer zu Beginn gleich. © daniel Karmann/DPA

Der Start in die Weltmeisterschaften lösen bei Langläufer Lucas Bögl und Skicrosser Florian Wilmsmann unterschiedliche Gefühle aus.

Landkreis - Aktuell messen sich Langläufer Lucas Bögl aus Holzkirchen und Skicrosser Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) bei den Weltmeisterschaften mit der internationalen Konkurrenz. Der Start in die Titelkämpfe verlief unterschiedlich.

Langlauf

Für Lucas Bögl ist auch zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Planica (Slowenien) der Wurm drin. Beim Skiathlon über 30 Kilometer ist der Langläufer aus Holzkirchen 33. geworden. Damit bleibt er wie schon in den vergangenen Wochen hinter seinen Erwartungen zurück. Der Skiathlon, eine Kombination aus den beiden Langlauf-Disziplinen im klassischen Stil und der freien Technik, verlangt den Athleten Allrounder-Fähigkeiten ab. Und die hat der 32-jährige Bögl normalerweise schon. Am Ende hatte er als 33. einen Rückstand von 5:39 Minuten auf Sieger Simen Hegstad Krueger aus Norwegen. Die skandinavische Langlaufnation feierte in gewohnter Dominanz einen Vierfacherfolg. Johannes Hoesflot Klaebo gewann Silber vor Sjur Roethe. Bester deutscher Starter war der Allgäuer Friedrich Moch als Siebter. emi

Skicross

Mit Platz sechs im Qualifikationslauf am Freitag hat sich Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) das Recht gesichert, sich als erster im Achtelfinale zur Skicross-Weltmeisterschaft im georgischen Bakuriani das Startgate aussuchen zu dürfen. Er war in seiner Quali-Zeit von 1:20.60 Minuten lediglich 0,29 Sekunden langsamer als der Schnellste, der Japaner Satoshi Furuno (1:20.31). Damit muss sich der 27-jährige Deutsche am Samstag in seinem ersten Heat mit dem Schweizer Joos Berry, seinem Garmischer Teamkollegen Niklas Bachsleitner und dem Japaner Ryuto Kobayashi auseinandersetzen. Das ZDF zeigt im Rahmen der Sportstudio-Berichterstattung eine Zusammenfassung des Skicross-Finals. Ob Wilmsmann Deutschland am Sonntag beim Teambewerb vertritt, entscheidet sich erst am Samstag. esc