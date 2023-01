Lucas Bögl nach Auftakt der Tour de Ski nur teilweise zufrieden

Sich weiter verbessern will Lucas Bögl bei den beiden Rennen in Oberstdorf. Dort hofft der Holzkirchner auf einen Heimvorteil. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Auftakt der Tour de Ski verlief für Langläufer Lucas Bögl eigentlich wie erwartet. Dennoch ist der Holzkirchner nur teilweise zufrieden.

Holzkirchen – Es sind gemischte Gefühle, mit denen Lucas Bögl aus dem ersten Rennwochenende der Tour de Ski in der Saison 2022/23 geht. Im Sprint-Prolog am Samstag wurde der Langläufer aus Holzkirchen 79. Ein Ergebnis, mit dem er durchaus leben kann. Am Sonntag in der Verfolgung machte Bögl zwar einige Plätze gut und wurde 45. – mit dem Rennverlauf ist er allerdings nicht so richtig zufrieden.

Noch am Sonntagabend sind die deutschen Athleten dann weitergereist, um schon am Montag den ganzen Tag in die Vorbereitung auf die Heimrennen in Oberstdorf stecken können. Zuvor allerdings gab es vom Veranstalter, dem internationalen Skiverband FIS, noch eine Mahlzeit, die zu wünschen übrig ließ. „Einfach Pasta mit Öl und etwas, das Schinken sein sollte“, schrieb Bögl auf Instagram zu einem Bild des Essens. „Wir haben ja viele Riegel, mit denen wir uns schon helfen konnten“, erzählt der 32-Jährige dann mit einem Schmunzeln im Merkur-Gespräch.

Vom Sprint am Silvestertag hatte sich Bögl wie gewohnt von vornherein nicht allzu viel erhofft. „Das war okay“, resümiert er. „Ein Sprint ist immer Schadensreduktion, aber mit unter 20 Sekunden Rückstand kann ich gut leben. Das war schon einer meiner besseren Prologe.“ Weil an ein Weiterkommen in der Sprint-Qualifikation nicht zu denken ist, will Bögl sich dabei nicht allzu viel Zeitrückstand einhandeln. Aufaddiert mit den Bonussekunden für den Sieg startete Bögl am Sonntag mit einem Rückstand von 1:19 Minuten auf den Norweger Johannes Hösflot Kläbo, der sowohl den Sprint als auch die Verfolgung im schweizerischen Val Müstair gewann. Mit dem Verfolgungsrennen ist Bögl nicht ganz zufrieden. Zwar lief er von Startplatz 79 auf Rang 45 vor, dennoch konstatiert er: „Ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen mehr nach vorne laufen könnte.“

Zwei Rennen in Oberstdorf

Am Montag stand nun Skitesten und noch einmal ein kleines Training in Oberstdorf auf dem Programm, ehe die Tour de Ski heute mit dem Einzelrennen über zehn Kilometer im klassischen Stil weitergeht. Am Mittwoch folgt das zweite Heimrennen mit dem Verfolger über 20 Kilometer in der freien Technik. Von Oberstdorf, einem Langlauf-Ort mit traditionell vielen Zuschauern, erhofft sich der Holzkirchner auch heuer eine tolle Stimmung. „Das sind Strecken, die wir seit dem Kindesalter kennen. Da hoffe ich schon auf einen Heimvorteil.“

Nach der Station in Oberstdorf feiert die Tour de Ski am kommenden Wochenende ihr großes Finale im italienischen Val di Fiemme. emi