Bögl über Davos: „Habe mich brutal angestellt“

Drangehängt hat sich Lucas Bögl (M.) zwischenzeitlich an den Italiener Francesco de Fabiani (l.), bis ihm dieser zu langsam wurde. © GIAN EHRENZELLER/EPA

Lucas Bögl gelingt in Davos über 20 Kilometer ein solider 20. Platz, ganz zufrieden ist er aber nicht.

Holzkirchen – „20 Kilometer Einzelstart ist einfach ein Brett“, resümiert Lucas Bögl nach dem Weltcup in Davos (Schweiz). Denn er hat sich über die knappe Dreiviertelstunde ziemlich verausgabt. Am Ende stand ein 20. Platz für den Langläufer aus Holzkirchen. „Das war noch keine Top-Leistung, aber sehr solide“, findet der 32-Jährige. Ein bisschen ärgert er sich über die Platzierung, da auf Platz 15 – gleichbedeutend mit der vollständigen Qualifikationsnorm für die Weltmeisterschaften – nur etwas weniger als acht Sekunden gefehlt haben.

Die große Herausforderung über das Einzelrennen sei die Einteilung der Kräfte. „Das ist ganz lustig: Man meint immer, man habe noch Reserven, und dann merkt man, dass es doch schon ganz schön schnell ist“, erzählt Bögl. Und so konnte er hintenraus nicht mehr groß nachlegen.

Zwischenzeitlich konnte sich der Langläufer vom SC Gaißach an einen italienischen Konkurrenten dranhängen, der ihm allerdings zu langsam wurde. „Da muss man immer taktieren. Wann läuft man jemandem davon, und wann spart man sich ein paar Körner?“ Hinzu kommen die langen Abfahrten in Davos, die Bögl, eigentlich ein guter Abfahrer, nicht sonderlich gut im Griff hatte. In der Höhe ist das doch noch mal eine höhere Belastung. „Wenn man schwere Haxen hat und das Laktat drinsteht, dann fährt man so eine Kurve ganz anders, als wenn man frisch oder im Training ist“, sagt Bögl und fügt hinzu: „Heute habe ich mich brutal angestellt.“

Bis kurz vor Weihnachten bleibt er noch einige Trainingstage in der Höhe von Davos. Weiter geht es am 31. Dezember mit dem Auftaktrennen zur Tour de Ski wieder in der Schweiz im Val Müstair. emi