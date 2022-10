Grasmann im Wadlbeißer: „Dann wäre ich in die Poser-Szene gerutscht“

Das Six-Days in Bremen 2018 war eines der letzten Rennen von Christian Grasmann als aktiver Radsportler. Heute ist er Teamchef der Maloja Pushbikers mit Sitz in Holzkirchen. © Arne Mill/ frontalvision.com

In der neuen Folge des Lokalsport-Podcasts Wadlbeißer spricht Christian Grasmann über seine aktive Karriere und die Rolle als Teammanger der Maloja Pushbikers.

Holzkirchen – Christian Grasmann (41) ist ein Pionier des Radsports im Landkreis Miesbach. Er war maßgeblich an der Gründung des RSV Irschenberg beteiligt, leitet als Teammanager der Maloja Pushbikers die Geschicke beim drittbesten Profiteam Deutschlands und gilt im Bahnradsport als einer der erfolgreichsten deutschen Athleten.

In der neuen Folge des Wadlbeißer-Podcasts spricht Christian Grasmann über…

…seinen Wechsel vom Skifahren zum Radsport: „Im Sommertraining sind wir Mountainbike gefahren, und im Bayerncup waren reine Uphill-Rennen. Darüber bin ich zum Radfahren gekommen. Einmal in der Woche war in Holzkirchen ein Radtraining. Dann bin ich nach München gefahren und habe das Sparbuch geplündert – in Holzkirchen hätten sie mich und auch die Unterschrift von der Mama natürlich gekannt. Da habe ich 2900 Mark geholt und beim Radsport Baldi einen gelben Martinello-Rahmen, Laufräder und ein bisschen Zubehör gekauft.“

…den Radsport vor 20 Jahren: „Du bist im Winter mit Schutzblech gefahren und hattest die dreckigsten Klamotten an. Hauptsache du hast hart trainiert. Und da hat man keine Fotos gemacht und auch nicht gepostet, sondern das war wirklich Ackern dafür, das Ziel zu erreichen. Das sind Werte, die wir im Nachwuchsbereich verloren haben. Was nicht gepostet ist und nicht auf Strava steht, hat gar nicht stattgefunden. Da waren wir die letzten, die noch keine Sozialen Medien hatten. Wenn ich das gehabt hätte, dann wäre ich auch in die Poser-Szene gerutscht.“

…die Geburt seines Sohnes: „Er wollte einfach raus, war zwei Wochen zu früh. In der Zeit bin ich von Tasmanien über Melbourne und Dubai nach Düsseldorf geflogen. Da hat mich am Abend mein Schwiegervater abgeholt. Das war die Geburtsnacht vom Hannes. Am Nachmittag bin ich nach Rotterdam gefahren, habe die Fahrerbesprechung sausengelassen und das Sechstagerennen gewonnen. Daran habe ich gemerkt, was alles möglich ist, wenn der Rückhalt stimmt. Und die Geschichte wäre nur halb so interessant, wenn ich daheimgeblieben wäre.“ (lacht)

…was er an seiner Karriere vermisst: „Zu der Zeit habe ich immer gejammert, dass ich so viel unterwegs bin. Schwachsinn. Das fehlt mir heute am meisten: So viel Freizeit, so viele Freiheiten, so viele Leute treffen und mitbekommen, was in der Welt passiert. Ich war ständig unterwegs und habe das gemacht, wofür andere bezahlen – und dafür habe ich noch Geld bekommen.“

…die Bedeutung der Nachwuchserfolge des RSV Irschenberg: „Das bedeutet mir brutal viel. Auch wenn ich nicht ständig dabei bin. Nahbar sein bedeutet ja nicht, immer beim Training dabei zu sein, aber da habe ich das Team und die Trainer, auf die ich mich verlassen kann. Gerne kümmere ich mich um die großen Sachen, denn das Entscheidende ist, dass die Trainer den Rücken frei haben – ohne die geht’s nicht.“

…die Planungssicherheit als Teammanager: „In den letzten zwei Jahren wusste ich teilweise am 25. eines Monats nicht, ob ich am 30. die Gehälter zahlen kann. Es war ein ständiges Rauf und Runter des Kontostands, das für eine Grundnervosität gesorgt hat. Die Anrufe bei der Bank, dass wir ins Minus rutschen werden, habe ich so satt. Gerade durch Corona war das jetzt richtig bescheiden.“

…den Zusammenhalt im Verein: „Die größte Arbeitsleistung basiert auf Freunden und auf einem Netzwerk. Das ist am Ende das Entscheidende. Die Annäherung in die Community soll einer der Pfeiler der nächsten Jahre werden. Wir schaffen es ansonsten nicht, dieses Gefühl und diese Erfolge an die Leute zu bringen. Wenn Pippo (Filippo Fortin; d. Red.) oder Daniel (Bichlmann; d. Red.) mit 30 oder 40 Leuten im Training sind, dann werden die da zu Helden.“ emi