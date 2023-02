Maloja Pushbikers: Eefting gewinnt EM-Silber im Scratch

Von: Sebastian Schuch

Eines der härtesten Rennen seien die 60 EM-Scratch-Runden gewesen, berichtet Roy Eefting (l.) nach seiner Silbermedaille. © Jasmin Honold (KN)

Über diesen Neuzugang können sich die Maloja Pushbikers wahrlich freuen: Roy Eefting hat bei der Bahn-Europameisterschaft Silber im Scratch gewonnen.

Holzkirchen – Über diesen Neuzugang können sich die Maloja Pushbikers wahrlich freuen: Roy Eefting hat bei der Bahn-Europameisterschaft Silber im Scratch gewonnen und damit für das erste große Highlight des Holzkirchner Teams in diesem Jahr gesorgt.

Auf die Rennen im Velodrom von Grenchen (Schweiz) bereitete sich der Niederländer unter anderem in Australien und Tasmanien vor. Die Südhalbkugel biete während des nördlichen Winters die besseren Trainingsbedingungen. Und für Eefting ging es um nicht weniger, als sich die Härte zu holen, um in der europäischen Spitze mitfahren zu können. Dass er dazu in der Lage ist, hat er mit der Bronzemedaille bei der EM im München im vergangenen August bereits unter Beweis gestellt. Außerdem sammelte Eefting beim Six Days in Berlin gemeinsam mit Filippo Fortin wichtige Rennkilometer. „Nach einem guten Trainingsblock war ich körperlich in einer guten Verfassung“, sagt Eefting, der sich in den Tagen vor dem EM-Rennen in Top-Form fühlte.

In der Schweiz wartete dann ein Kampf über 60 Runden auf den Niederländer. Statt der durchaus üblichen taktischen Spielchen ging es von Beginn an zur Sache. „Als Titelverteidiger Iúri Leitão vom Start weg angriff, bedeutete das, dass das Rennen voller Action war.“ Es folgte Angriff auf Angriff. Das Ergebnis: „Eines der härtesten Scratch-Rennen, das ich je gefahren bin“, sagt Eefting.

Acht Fahrer kämpfen um Sieg

Zehn Runden vor Schluss hatte sich das Feld soweit gelichtet, dass nur noch acht Fahrer um den Sieg kämpften. In dieser Phase wurde Eefting beinahe abgehängt. Doch er blieb dran und versuchte, vor dem Schlusssprint noch einmal zu Atem zu kommen. „Am Ende hatte ich während des Rennens zu sehr gelitten, als dass ich den Briten Ollie Wood hätte überholen können“, sagt er. So gewann er hinter dem dem Weltmeister in der Mannschaftsverfolgung und Vize-Weltmeister im Madison aus dem vergangenen Jahr die Silbermedaille.

Als „solide“ beschreibt Eefting diesen Erfolg, trotz dessen er zunächst enttäuscht gewesen sei. Schließlich hatte er das Rennen nicht gewonnen. Diese Enttäuschung hielt allerdings nicht lange. „Ich bin froh, eine weitere Medaille gewonnen zu haben, die beweist, dass ich einer der besten Scratch-Rennfahrer bin, die es gibt.“

Diese Freude teilen die Pushbikers um Teamchef Christian Grasmann. Schließlich haben sie Eefting verpflichtet, um sich auch auf der Bahn wieder einen Namen zu machen. Der Auftakt macht Lust auf mehr. ses