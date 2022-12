Maloja Pushbikers haben Türchen beim Adventskalender an der Donnersbergerbrücke

Von: Sebastian Schuch

Das Auto zum 19. Dezember: Mit Muskelkraft illuminierten die Radfahrer das Teamauto der Maloja Pushbikers. © Helge Roeske

Schon seit 1. Dezember sorgen Rennräder der Maloja Pushbikers für die Beleuchtung des Mercedes-Benz-Adventskalenders, jetzt trat ein Teil der Community selbst in die Pedale.

Holzkirchen – Am Montag war „Pushbikers-Day“ in München. Genauer gesagt beim Adventskalender von Mercedes Benz unweit der Donnersbergerbrücke. Dort sorgen drei Wiawis-Rennräder des Holzkirchner Teams seit Monatsbeginn jeden Tag für die Beleuchtung des richtigen Türchens, am Montag trat ein Teil der Pushbikers-Gemeinschaft selbst in die Pedale und ließ das Teamauto Lude mit Rennrädern auf dem Dach rot umrahmt erstrahlen.

Insgesamt zehn Pushbikers-Freunde traten ausgestattet mit den Trikots der vergangenen Jahre zwischen 18 und 20.30 Uhr – außerhalb der normalen Zeiten für Jedermann – in die Pedale. „Wir hätten deutlich mehr Leute gehabt, die mitgemacht hätten“, berichtete Community-Manager Thomas Schwarz. Schon nach wenigen Minuten habe er viele Zusagen für den Termin gehabt. Aber über 20 Leute für 2,5 Stunden auf drei Räder verteilen „ergibt keinen Sinn“. Stattdessen kamen viele Freunde des Teams einfach so nach München, fachsimpelten mit dem zehn Aktiven oder Teamchef Christian Grasmann über Radsport und schauten sich in aller Ruhe die verschiedenen Automodelle an. „Dadurch, dass das Radfahren nicht so anstrengend war, konnte man gut fahren und sich dabei unterhalten“, erklärt Schwarz.

Denn um das Fenster zu enthüllen und zum Leuchten zu bringen, ist gar nicht so viel Muskelkraft gefragt. Mit je 90 Watt werden der Schriftzug über dem Adventskalender und der Rahmen illuminiert, 160 Watt sind für die Beleuchtung im Inneren nötig. Keine Herausforderung für geübte Radfahrer.

Der Spaß kam bei der aktiven Pushbikers-Community nicht zu kurz. © Helge Roeske

Gelungene Community-Aktion

Was Schwarz mehr beeindruckt hat als erwartet: „Die Sichtbarkeit von der Donnersbergerbrücke war richtig cool. Wir sind mal gefahren, haben alle die Hände hochgestreckt und das hat man richtig gesehen.“

Möglich wurde die Aktion dank der Kooperation der Pushbikers mit der „Laureus Sports for Good“-Stiftung, die auch mit Mercedes zusammenarbeitet. „Das war mal was anderes“, freut sich Schwarz über den gelungenen Abend. Der Jahresabschluss der Pushbikers-Community war das allerdings noch nicht. Zu diesem trifft sich die Gemeinschaft am morgigen Donnerstag in Holzkirchen. ses