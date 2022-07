Schwabl: „Das war meine schlimmste Vorbereitung“

Intensive Duelle lieferte sich die SpVgg Unterhaching in der vergangenen Saison mit dem TSV Buchbuch. Hier kämpft Markus Schwabl (r.) mit Aleksandro Petrovic um den Ball. © Sven Leifer

Markus Schwabl startet mit der SpVgg Unterhaching in die neue Regionalligasaison. Er spricht von seiner schlimmsten Vorbereitung.

Holzkirchen – Der Holzkirchner Markus Schwabl eröffnet heute Abend mit der SpVgg Unterhaching in die Regionalligasaison 2022/23. Zum Auftakt geht es für Haching zum TSV Buchbach. Im Interview spricht der 31-Jährige über die härteste Vorbereitung seiner Karriere, den starken Hachinger Nachwuchs und die Entwicklung von Sandro Wagner als Trainer.

Herr Schwabl, können Sie den Unterschied zwischen einem Spiel im Grünwalder Stadion gegen Bayern II und einem Eröffnungsspiel in Buchbach beschreiben?

Ein Auftaktspiel in Buchbach ist richtig eklig. Fast schon was für Fußballromantiker. Wenn du im Grünwalder gegen Bayern II spielst, weißt du, dass eine spielerisch starke Mannschaft auf dich zukommt. In Buchbach kommt alles auf dich zu. Von Aggressionen von außen bis zum Rauch vom Spanferkelgrill. Das ist nicht das schönste Auftaktspiel, das ich mir vorstellen kann.

Sie sind jetzt seit zwölf Jahren Profi. Wie viel Spaß macht da noch eine Vorbereitung?

Das war mit Abstand meine schlimmste Vorbereitung bisher. Mit einer kleinen Ausnahme bei Sechzig unter Moniz (Ricardo Moniz trainierte 1860 München im Sommer 2014; d. Red.), wo wir Eins-gegen-eins auf dem ganzen Platz gespielt haben. Wir hatten ein privates Trainingslager mit zwölf Laufeinheiten in 14 Tagen. Und jetzt in der Vorbereitung gab’s noch mal 1000-Meter-Läufe und Trainingseinheiten über zweieinhalb bis drei Stunden. Da machen die Einheiten wenig Spaß, aber wenn man sich als Team quält und das schafft, daraus ziehe ich Energie. Und das innere Brennen habe ich bis ich aufhöre mit Fußball. Jetzt geht’s endlich wieder um Punkte.

Hat sich die harte Vorbereitung gelohnt?

Das werden wir im Spiel sehen, aber wenn wir jetzt nicht fit sind, dann gibt es keine Chance auf dieser Welt, dass wir noch fit werden.

Finanziell hat die SpVgg Unterhaching durch den Transfer von Karim Adeyemi von Salzburg zu Dortmund über eine Weiterverkaufsbeteiligung einige Millionen Euro bekommen. Steht der neue Porsche schon vor der Tür?

Meiner auf alle Fälle. (lacht) Nein, mein Papa (Präsident Manfred Schwabl, d. Red.) hat es ja schon öfter gesagt: Er wird das Geld nicht alles in die erste Mannschaft stecken. Man muss den Verein auch auf Sicht auf stabile Füße stellen, weil es in den nächsten Jahren von der 3. Liga abwärts sicher nicht einfacher wird. Wenn du das Ziel hast, irgendwann in der 2. Liga zu spielen, dann musst du auch Geld investieren. Und bei uns geht das Investment in die Jugend, dass Karim und Nico Mantl keine Einzelfälle sind. Wir pflegen das Nachwuchsleistungszentrum, das jetzt schon einen guten Ruf hat, und wollen es noch besser machen.

Der nächste Jugendspieler ist ja mit Maurice Krattenmacher schon im Anmarsch. Er trainiert mit 16 Jahren schon bei den Profis mit.

Maurice ist wirklich brutal. Die Jungs sind technisch alle super ausgebildet, aber er ist mit der beste Jugendspieler, den ich bisher im Herrenbereich erlebt habe. Der ist auf dem Platz für einen Jugendlichen schon erstaunlich weit und abgezockt.

Neben den Jugendspielern hat sich Haching auf dem Transfermarkt mit René Vollath, Mathias Fetsch, Sebastian Maier und Maximilian Welzmüller verstärkt. Ist die Hachinger Mannschaft gut gerüstet für die Saison?

Wir haben noch ein paar mit Erfahrung dazubekommen und einen guten Mix aus jungen und alten Spielern. Vor allem René Vollath war noch mal ein Schlüsseltransfer, weil wir auf der Torwartposition in letzter Zeit etwas Probleme hatten. Der gibt mir als Verteidiger viel Sicherheit. Wir werden sehen, ob wir alles auf den Platz bringen, was wir haben. Wenn uns das gelingt, dann können wir schon ein gehöriges Wörtchen mitreden.

Manni Schwabl hat angekündigt, 2025 den Aufstieg packen zu wollen. Sind das jetzt Übergangssaisons oder greifen Sie oben an?

Wenn du Sportler bist, dann gehst du nicht in die Saison und willst Vierter oder Fünfter werden. Das haben wir vergangene Saison gesehen, das befriedigt keinen. Das Gefühl habe ich auch in der Mannschaft, dass jeder Gas geben will. Wir wollen alle so schnell es geht aus der vierten Liga raus – auch aus Vereinssicht aus dem Nadelöhr Regionalliga. Mit dem Kader muss der Anspruch schon sein, dass wir bis zum Schluss auf Tuchfühlung zu ganz oben sind.

Sandro Wagner geht in seine zweite Saison als Trainer. Haben Sie Veränderungen in seiner Arbeit wahrgenommen?

Als wir am Anfang nicht gleich erfolgreich waren, hat er nicht darauf bestanden, es nur nach seinen Vorstellungen durchzuziehen. Das rechne ich ihm hoch an. Er hat sich enorm weiterentwickelt, seine Herangehensweise und Matchpläne angepasst und wirklich einen Lernprozess vollzogen.

Was hat er zum Beispiel verändert?

Wir haben am Anfang zu viel versucht, nur hinten rauszuspielen und haben die Liga alle gemeinsam vielleicht auch unterschätzt. Mittlerweile verlagern wir das Spiel mehr in die gegnerische Hälfte und zwingen die Gegner zu Fehlern. Das hat ein bisschen gedauert, aber in der Rückrunde hat das richtig gegriffen.

Das Gespräch führte Michael Eham.