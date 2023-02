Markus Schwabl im Wadlbeißer: „Spielerisch ist Deutschland einen Tick vor England“

Von: Sebastian Schuch

Voll fokussiert: Markus Schwabl peilt mit Haching die Meisterschaft an. © Sven Leifer

Im Lokalsport-Podcast Wadlbeißer blickt Markus Schwabl von der SpVgg Unterhaching auf seine Karriere zurück und wirbt für eine andere Aufstiegsregelung der Regionalligen.

Holzkirchen – An diesem Freitag startet Markus Schwabl mit der SpVgg Unterhaching bei den Bayern-Amateuren in die Rückrunde der Regionalliga Bayern. Das Team um den Holzkirchen ist als Tabellenführer der Gejagte – wobei es bereits jetzt ein Zweikampf mit Würzburg um die Meisterschaft und den Platz in der Aufstiegsrelegation ist. Zuvor nahm sich der 32-Jährige noch Zeit für unseren Lokalsport-Podcast Wadlbeißer.

Markus Schwabl über...

...das Ende der Vorbereitung: Wir sind mega froh, dass es wieder losgeht. Die Vorbereitung in der Regionalliga dauert sechs Wochen, davor hatten wir vier Wochen frei. Man merkt in der Kabine, dass die Vorfreude wieder kommt.

...die Aufstiegsregelung in den Regionalligen: Ich finde, ein Meister sollte aufsteigen und es wäre an der Zeit, sich eine faire Regelung zu überlegen. Manche Ligen haben immer einen festen Aufstiegsplatz und andere rotieren. Das sollte so nicht sein.

...die fußballerischen Anfänge in Holzkirchen: Da habe ich nur gute Erinnerungen. Ich habe zu einigen Jungs auch immer noch Kontakt. Wir hatten eine super coole Zeit.

...sein Profidebüt in der 3. Liga: Ich war damals nicht wirklich aufgeregt. Als junger Spieler macht man sich noch keinen großen Kopf und dann hat Ralph Hasenhüttl mir gewunken, dass ich reinkomme. Es war einfach nur ein mega geiles Gefühl. Das erste Mal richtig aufgeregt war ich erst, als ich wusste, ich spiele von Anfang an.

...Trainer Ralph Hasenhüttl: Ich hatte ein richtig gutes Verhältnis zu ihm. Damals war es noch nicht so normal, dass du mit 19 Jahren bei der ersten Mannschaft bist.

...ein Angebot des 1. FC Kaiserslautern (damals noch in der Bundesliga): Kurz vor dem Winter 2011/12 war alles schon relativ fix. Dann haben sie die restlichen Spiele vor der Winterpause verloren, mussten einen Stürmer verpflichten und haben mich quasi auf den Sommer verschoben. Statt mir haben sie dann Sandro Wagner geholt. Danke dafür noch mal. (lacht) Nach der Winterpause wurde Trainer Marco Kurz entlassen, es kam Krassimir Balakow und dann war es relativ schnell kein Thema mehr.

...den Abstieg 2015: Rückblickend hat er sich abgezeichnet und war folgerichtig. Im Bus wurde nach dem Abstieg Shisha geraucht, weil es vielen egal war. Damit kann ich mich nicht identifizieren, das war für mich ganz schlimm. Unterhaching ist mein Herzensverein, das hat mich schon getroffen.

...den Wechsel zu Fleetwood Town: Meine Frau hat gesagt: Mach das jetzt einfach. Ich saß mit meiner Trainingstasche im Flieger und hatte nichts dabei – eine Unterhose noch. Und dann stand ich da in Manchester im Regen und habe mir das Spiel der dritten Runde FA-Cup angeschaut. Ich stand da und dachte: Regen, Wind, viele Zweikämpfe, das ist meins.

...den Unterschied zwischen dem deutschen und englischen Fußball: Spielerisch ist Deutschland in der 3. Liga einen Tick vorne, wenn man die ersten sechs Mannschaften in England rausnimmt. Im Schnitt waren es sehr viele zweite Bälle, sehr viele Zweikämpfe. Den Schiri hättest du dir eigentlich sparen können, der hat weder Ellbogen noch offene Sohle abgepfiffen. Ich habe auf der Sechs gespielt, das hat mir riesig Spaß gemacht.

...Trainer Sandro Wagner: Er weiß, wovon er spricht. Er hatte nicht nur gute Zeiten, ist als Spieler durch viele Täler gegangen. Mit ihm kann man auch mal diskutieren und es bleibt nie was hängen. Er sagt immer offen und ehrlich die Meinung. Das schätze ich unheimlich.