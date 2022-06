Mit Kantersieg zum Klassenerhalt: TSV Hartpenning bleibt in Sommer-Bundesliga

Waren da, wenn es drauf ankommt: (v.r.) Peter Erlacher, Gustl Maurer und Stefan Zellermayer, die gemeinsam mit Andreas Lambert und Hans Schmid antraten. © Thomas Plettenberg

Der TSV Hartpenning hat sich am letzten Spieltag der Sommer-Bundesliga Süd den Klassenerhalt gesichert. Gegen den TSV Kühbach fuhr die TSV-Moarschaft einen Kantersieg ein.

Hartpenning – Für die Stockschützen des TSV Hartpenning ging es am Samstag beim letzten Heimspiel der Sommer-Bundesliga Süd gegen den TSV Kühbach um den Klassenerhalt. Nur ein Sieg reichte den Hausherren in der Schaftlacher Stocksporthalle zum Verbleib in der Elite-Liga. Und den fuhr die TSV-Moarschaft auch ein: Sie setzte sich mit 10:0 durch und bleibt damit erstklassig, während die Gäste in die 2. Bundesliga absteigen müssen. „Das Ergebnis hört sich klarer an, als das Spiel war. In den ersten drei Spielen war das Stocksport auf Weltklasse-Niveau von beiden Seiten. In den ersten drei Spielen gab es bei beiden Mannschaften so gut wie gar keinen Fehler“, berichtet TSV-Sprecher Christian Strasser.

Etwa 130 Zuschauer sorgten in Schaftlach für eine super Stimmung, die Gäste waren eigens mit einem Fan-Bus angereist. Die Anhänger beider Teams sorgten mit Trommeln und Ratschen für ordentlich Spektakel. Bei den Heimischen stand erstmals wieder Stefan Zellermayer im Team, er begann mit Gustl Maurer, Peter Erlacher und Andreas Lambert. Ersatzmann war Hans Schmid.

Zur Stimmung passenden Sport bekamen die Zuschauer dann auf der Bahn zu sehen. Das erste Spiel ging mit 18:10 an den TSV, das zweite Spiel war nach der fünften Kehre für die Hartpenninger entschieden. Am Ende stand ein 20:10 zu Buche. Mit einer 4:0-Führung ging es also in die Pause und es war klar, dass die Gastgeber noch eines der letzten drei Spiele gewinnen mussten, um in der Sommer-Bundesliga zu bleiben.

Feier bis in die Morgenstunden

Die Entscheidung sollte direkt im dritten Spiel fallen. Nach fünf Kehren führte Kühbach mit 10:9, zudem glückte den Gästen ein perfekter Schuss. Die Daube lag leicht links vor dem Stock und das Spiel schien entschieden. Doch dann kam Zellermayer, traf perfekt und im Hartpenninger Lager brandete nach dem 12:10 großer Jubel auf. „99 Prozent aller Eisschützen können den letzten Stock nicht mehr abtun. Aber Stefan hat ihn auf einen halben Zentimeter genau und perfekt getroffen“, berichtete Strasser. Der Hartpenninger ist nicht umsonst mehrfacher Weltmeister.

Damit war die Luft bei den Gästen raus. Die letzten beiden Spiele gingen klar mit 27:3 und 32:0 an die Hartpenninger, die damit insgesamt einen 10:0-Sieg feiern konnten. Im letzten Spiel kam zudem Schmid für Zellermayer zum Einsatz und lieferte ebenfalls sechs starke Schüsse. „Das Duell hätte auch ein Halbfinale sein können, vom Niveau her war das kein Abstiegsspiel. Ich habe selten so eine Stimmung erlebt“, sagte Strasser.

Anschließend knallten bei den Hartpenningern die Sektkorken. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden und die Goaßmaßen flossen im Strömen. „Es war ein versöhnliches Saisonende durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Man merkt aber einfach, selbst wenn Stefan nur zwei Spiele schießt, dass beim Gegner im Kopf etwas passiert“, erklärte Strasser. Für die Hartpenninger geht die Sommer-Saison nun mit der Champions League weiter. Diese wird wohl im August oder September beginnen. ts