Mit Kontinuität zum Erfolg: Maloja Pushbikers starten bei Taiwan-Rundfahrt in neue Straßensaison

Von: Sebastian Schuch

Die zentrale Gruppe soll zusammenbleiben: Die Maloja Pushbikers gehen mit (hinten v.l.) Fabian Steininger, Liam Bertazzo, Philip Weber, Roy Eefting, Filippo Fortin, Felix Meo und Max Benz-Kuch sowie (vorne v.l.) Moritz Malcharek, Matias Malmberg, Patrick Reissig, Wolfgang Brandl und Paul Rudys in die neue Radsaison. © Helge roeske

Während der Winter das Oberland langsam aber stetig aus seinem Griff entlässt, beginnt bereits die Straßensaison der Radsportler – und damit auch die Kernwettbewerbe der Maloja Pushbikers.

Holzkirchen – Das Radteam aus Holzkirchen startet diese Woche bei der Tour of Taiwan. Und es gibt viel Neues bei dem Kontinental-Team. Ein Überblick:

Neuer Ansatz

Waren die vergangenen Winter von vielen Fahrerwechseln geprägt, verliefen die vergangenen Monate deutlich ruhiger. „Unser Ansatz für die Saison 2023 lautet: Kontinuität, Ruhe und Vertrauen“, fasst Teamchef Christian Grasmann zusammen. „Wichtig erschien uns, die zentrale Gruppe des 2022er Teams zu stärken und weiter miteinander Rennen fahren zu lassen. Als Teamkollegen, aber auch als Freunde.“ Mit Straßen-Kapitän Filippo Fortin, Liam Bertazzo, Max Benz-Kuch, Felix Meo, Patrick Reißig, Paul Rudys und Philip Weber starten sieben Vorjahresfahrer weiter für das Holzkirchner Team. Die Wechsel basieren rein auf der Leistungen, heißt es vonseiten der Pushbikers.

Die Neuzugänge

Den ersten Erfolg des Jahres hat Roy Eefting bereits eingefahren: Bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Grenchen fuhr der Niederländer im Scratch zu Silber (wir berichteten). Mit Wolfgang Brandl und dem Österreicher Fabian Steininger stärken die Pushbikers zudem die Sprintfähigkeit des Teams auf der Straße. Hinzu kommen noch zwei taufrische Neuzugänge: der Däne Matias Malmberg und Moritz Malcharek. Beide sind eher auf die Bahn spezialisiert, wobei Malmberg im vergangenen Jahr auch auf der Straße bereits Etappensiege bei UCI-Rennen einfahren konnte.

Auch neben der Strecke gab es einen Wechsel: Der bisherige Sportliche Leiter Rupert Hödlmoser wechselte nach drei Jahren zum österreichischen Team Felbermayr Simplon Wels, auf ihn folgt Gregor Pavlic. Der Sohn eines ehemaligen Radprofis fungierte bereits drei Jahre beim Union Raiffeisen Radteam Tirol in dieser Funktion und bringt mehrjährige Erfahrung aus dem Österreichischen Radsportverband mit nach Holzkirchen. „Ich möchte die Fahrer bei den Rennen bestmöglich betreuen, ihnen einen passenden Rennkalender bieten und das richtige Umfeld, um gute Ergebnisse einzufahren“, sagt Pavlic.

Der Rennkalender

Mit der Tour of Taiwan beginnt diese Woche die Straßensaison des Holzkirchner Teams. Fortin, Reißig, Eefting, Meo und Weber haben sich in Kroatien auf die fünftägige Rundfahrt vorbereitet. Im April folgen ein Eintagesrennen in Frankreich und die Rundfahrt Belgrad – Banja Luka, bei der Fortin im vergangenen Jahr einen Etappensieg einfuhr. Im Mai starten die Pushbikers zweimal in Norwegen und Dänemark sowie einmal in Estland. Im Sommer folgen weitere Rennen in Österreich, Rumänien, Estland, Litauen und Lettland sowie Ungarn und Polen. „Die zwei Eintagesrennen in Norwegen im Mai und die beiden Rundfahrten im Baltikum freuen mich besonders“, blickt Pavlic voraus.

Rückkehr auf die Bahn

Mit Bertazzo vollzogen die Pushbikers im vergangenen Jahr bereits eine kleine Hinwendung zum Bahnradsport, die sie heuer konsequent fortsetzen. „Es freut mich sehr, dass wir mit Roy Eefting seit Dezember einen weiteren Bahn-Spezialisten im Team haben, der ganz weit oben mitfährt. Das hat eine neue Energie eingebracht, die uns für 2023 weiter trägt“, sagt Teamchef Grasmann. Das Duo wird durch Malmberg, der im Omnium und der Mannschaftsverfolgung mehrere Medaillen bei Europameisterschaften einfahren konnte, und Bahn-Vize-Europameister Malcharek weiter verstärkt.

Die Community

Abseits der Rennstrecke wollen die Holzkirchner ihr regionales Netzwerk weiter stärken und möglichst viele Menschen für den Radsport begeistern. Neben den gemeinsamen Ausfahrten liegt der Fokus dabei vor allem auf den Future Stars des RSV Irschenberg, die in vielen Altersklassen zu den besten ihres Jahrgangs gehören. Außerdem sind weitere Angebote in Planung.

