Jakob Gehrke vom RSLC hat Kaderstatus zurückerlangt

Von: Sebastian Schuch

Eine gute Kurvenlage ist für Mountainbiker Jakob Gehrke unabdingbar für einen erfolgreiches Rennen. © Privat

Auch wenn das erste Halbjahr 2022 durchwachsen war, hat Moutainbiker Jakob Gehrke eines seiner Ziele erreicht: einen Kaderplatz.

Holzkirchen – Das erste Ziel für das Jahr 2022 hat Jakob Gehrke bereits erreicht: Der Mountainbiker vom RSLC Holzkirchen hat seinen Kaderstatus (NK 2) beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) zurückerlangt. Gänzlich zufrieden ist der 19-Jährige aus Einhaus mit dem ersten Halbjahr aber nicht.

„Ich hatte einen schlechten Start und die Strecke hat mir nicht gelegen“, fasst er die Deutschen Meisterschaften in Bad Saldetfurth zusammen. In seinem ersten U23-Jahr startete Gehrke viertletzter der 44 Starter in der letzten Reihe. Da er bei den vorherigen Bundesligarennen keine Punkte gesammelt hatte, blieb ihm ein vorderer Startplatz verwehrt. „Dazu hatte ich Lospech.“ Dennoch gelang es ihm, auf Rang 30 vorzufahren und sich damit den Kaderplatz zu sichern. „Es wäre schöner gewesen, wenn ich einen Puffer gehabt hätte. Aber das passt jetzt schon“, meint Gehrke.

Vor diesem ersten Saisonhöhepunkt bewies sich Gehrke schon bei einigen Rennen. Beim Bikefestival in Riva del Garda, bei dem er im Vorjahr die Juniorenklasse gewonnen hatte, fuhr er bei „viel stärkerer Konkurrenz“ nach 60 Kilometern auf Platz acht. Über die gleiche Distanz gelang ihm beim Bikefestival Angersberg Platz zwei. „Ich hatte am Anfang etwas Probleme und bin immer wieder aus der Gruppe gefallen“, berichtet er. Kurz vor Ende des einzigen langen Anstiegs – „Das war am Ende richtig steil“ – kämpfte er sich in die Spitzengruppe und hielt auf der Abfahrt den zweiten Platz. Der erste Sieg des Jahres folgte beim Bayernligarennen in Waldaschaff, in der Erwachsensen-Kategorie. Mit neuem Material kontrollierte er die Spitzengruppe und setzte sich auf der letzten Runde ab.

Ziel: Sieg in Bayernliga

Doch dann folgte ein Tief. Beim Bayernligarennen in Obergessertshausen lief es gegen die teils internationale Konkurrenz gar nicht, zum Formaufbau für die DM ließ er den anschließenden Bewerb in Waldkirchen aus. Das kostete ihn zwar einen besseren Startplatz, zahlte sich letztlich aber aus.

Nachdem Gehrke mit dem Kaderstatus sein erstes Ziel des Jahres erreicht hat, kann er die weiteren klar benennen: den Sieg in der Bayernliga, die er gemeinsam mit Maxi Maier aus München anführt (je ein Sieg), bei der Bayerischen Meisterschaft über die olympische Distanz in der zweiten Juli-Hälfte ein gutes Ergebnis erzielen und idealerweise den U19-Titel bei der BM im Eliminator aus dem Vorjahr in die Elite übertragen. ses