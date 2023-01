Münchner Physis dominiert: Holzis verlieren deutlich

Unter den Körben gab es für Pascal Seitter und die Holzis wenig zu holen. © Jörg Wedekind

Die Basketballer des TuS Holzkirchen starten mit einer Niederlage bei den München Baskets III in die Rückrunde.

Holzkirchen – Der Rückrunden-Auftakt ging für Holzkirchens Basketballer mal so richtig daneben. Mit 50:78 kassierte der TuS eine ernüchternde und auch nicht erwartete Klatsche bei den München Baskets III und ist damit endgültig im Kampf um die hinteren Tabellenplätze angekommen.

Nur ganze drei Minuten auf Augenhöhe dauerte es, die Holzis führten mit 6:4, dann hatten die Münchner die Holzkirchner Schwachstelle ausgemacht. „Die spielten mit einer unglaublichen Physis, der meine Jungs nichts entgegenzusetzen hatten“, stellte TuS-Coach Christian Fascher neidlos fest. Die Wucht und das Tempo der Gastgeber überforderte zumindest in der ersten Halbzeit Holzkirchens Team völlig. Bereits nach dem ersten Viertel hatten die Baskets bei einer 21:7-Führung für klare Verhältnisse gesorgt. Vor allem unter den Brettern fehlte es den Holzis ordentlich an Länge und an Durchsetzungsvermögen. Da machte sich einfach auch das Fehlen der beiden Center Torben Siede und Alex Sioutis schmerzlich bemerkbar. Im zweiten Viertel konnte zumindest Pascal Seitter dort die eine oder andere gute Aktion setzen. „Da begannen die Jungs auch endlich sich wesentlich besser zu wehren“, freute sich Fascher. Zur Pause war der Abstand aber mit 17:35 weiter deutlich.

Zumindest im dritten Viertel zeigte der TuS noch jenes Gesicht, das sich Fascher wesentlich öfter von seinem Team wünschen würde. Jonas Kitterle und immer wieder Kilian Schneider sorgten auch vorne dafür, dass dieser Spielabschnitt sogar mit 20:17 an den TuS ging. So richtig spannend wurde es allerdings nicht mehr. Zu clever verteidigte München seinen Vorsprung. „In den letzten zehn Minuten dominierte dann einfach wieder deren Physis“ meinte Fascher. „Wir haben über weite Strecken gar nicht so schlecht gespielt“, fand der TuS-Coach auch gute Ansätze. Am Ende ging der doch deutliche 78:50-Sieg der Münchner aber auch in der Höhe völlig in Ordnung. Jörg Wedekind

München Basket III – Holzkirchen 78:50 (35:17)

TuS: Schneider 16, Seitter 8, Hein 6, Mittler 6, Kitterle J. 4, Kitterle M. 4, Wolf 3, Goldammer 2, Hofer 1, Frantz.