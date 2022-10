Neuer Coach und neue Leidenschaft bei Holzkirchens Basketballern

Ambitioniert mit klarer Marschroute: Holzkirchens neuer Basketball-Trainer Christian Fascher will die Holzis auf ein neues Level heben. © Jörg Wedekind

Die Basketballer des TuS Holzkirchen starten in die neue Bezirksligasaison. Neuer Trainer ist mit Christian Fascher ein alter Bekannter.

Holzkirchen – Es herrschte emsiges Treiben am Donnerstagabend im Abschlusstraining der Holzis. Kein Wunder. Denn an diesem Samstag starten die Basketballer des TuS Holzkirchen um 17.30 Uhr in die Bezirksklassensaison 22/23. Gegner in der Batusa-Halle ist dabei die München Baskets III.

Das Besondere beim Abschlusstraining war allerdings nicht der zum Vorjahr kaum veränderte Kader der Holzis, sondern die lauten und klaren Ansagen von Christian Fascher, dem neuen Übungsleiter in Holzkirchen. Der 36-Jährige ist kein gänzlich unbeschriebenes Blatt beim TuS, auch wenn ihn die meisten im aktuellen Kader nicht kannten. Fascher spielte schon zu U14-Zeiten für die Holzis. Mit 25 Jahren war er schließlich Leistungsträger im Bayernliga-Team, bevor hartnäckige Verletzungen und schließlich der Beruf seine aktive Basketball-Karriere beendeten. Als Trainer war er dann lange Jahre Mitglied des hochambitionierten Trainerstabs von TS Jahn München, gegen dessen zweite Mannschaft die Holzkirchner in der Bezirksklasse antreten werden.

Familie und eigener Nachwuchs haben ihn nun wieder in die Heimat geführt, zurück zum TuS. „Ich habe einfach wieder richtig Bock bekommen, hier bei den Holzis weiterzuhelfen“, erklärt Fascher euphorisiert sein plötzliches Engagement an alter Wirkungsstätte. Dass er bisher nur vier Trainingseinheiten mit seinem neuen Team hatte, um sich auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten, ist das einzige Manko, das er zum Saisonstart sieht. „Ansonsten finde ich hier ein Team mit gutem Charakter vor, das offensichtlich willig ist, neue Ideen gierig aufzunehmen.“

Ob das bereits ausreicht, um den Auftaktgegner zu bezwingen, weiß Fascher selbst nicht. Zum einen ist München Basket III als Aufsteiger nicht nur für ihn ein unbeschriebenes Blatt, „es gilt überhaupt erst auszuloten, wie hoch das Leistungsvermögen der Liga ist“.

Als Tabellenzweiter der vergangenen Saison darf der TuS durchaus selbstbewusst starten. „Ganz ohne Ziele wollen wir nicht bleiben“, erklärt Fascher dann doch. Auch wenn dabei keiner in Holzkirchen den Anspruch formulieren will, deswegen schon zu den Favoriten der Liga zu gehören. „Ich habe den Jungs darum einen Satz von FC-Bayern-Coach Andrea Trinchieri mit auf den Weg gegeben“, verrät Fascher schmunzelnd. „Ihr seid nicht unbedingt ein Team, das Spiele gewinnt. Aber wir versuchen ein Team zu sein, das mit Leidenschaft verhindert, Spiele zu verlieren.“ Jörg Wedekind

Bezirksklasse Mitte

Haching Baskets II, TuS Holzkirchen, SpVgg Höhenkirchen, TSV 1860 München, TS Jahn München II, München Basket III, TSV München Ost III, TSV München Ost IV, SG Poing, TSV Schleißheim.