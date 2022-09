Newcomerin im Fernsehen: Antonia Betzinger für Kika-Sendung begleitet

Von: Sebastian Schuch

Freuen sich auf den Beitrag: Kika-Reporterin Sarah und Antonia Betzinger. © Privat

Antonia Betzinger vom RSV Irschenberg wurde für die Sendung „Dein Hobby: Radsport“ von Kika-Reporterin Sarah begleitet.

Holzkirchen – In ihrer Altersklasse gehört Antonia Betzinger aus Holzkirchen zu den besten Nachwuchsradsportlerinnen Deutschlands. Neben Rennen im Trikot des Bayerischen Radsportsverbands oder des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) war sie auch beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) am Start. An diesem Samstag ist die U17-Radlerin im Fernsehen zu sehen.

Die Holzkirchnerin wurde für die zweitägige Newcomer Tour des BDR nominiert. Diese bietet deutschen und internationalen Talenten eine Plattform, sich zu präsentieren. Deshalb fanden die beiden Rennen der Newcomer Tour im Rahmen der Deutschland Tour, dem wichtigsten deutschen Etappenrennen im Straßenradsport, statt.

Auf der ersten Etappe ging es von Bohrer in Baden-Württemberg 11,6 Kilometer auf den Schauinsland hinauf. Betzinger kam mit 40:38 Minuten mit einer Sekunde Rückstand auf die Italienerin Chantal Pegolo als Vierte ins Ziel. Um einen Platz verbesserte sich die Holzkirchnerin auf der zweiten Etappe rund um Stuttgart. Für die 41 Kilometer benötigte Betzinger 1:10:00 Stunden, nur zwei Sekunden mehr als Asia Sgaravato aus Italien. Sie war an diesem Tag und in der Gesamtrechnug beste Deutsche.

Während der Newcomer Tour wurde Betzinger von Kika-Reporterin Sarah für den Beitrag „Dein Hobby: Radsport“ begleitet. Ob die Holzkirchnerin einen Stockerlplatz erstrampeln konnte, wissen die Leser der Heimatzeitung bereits. Wie es ihr dabei erging, erfahren Interessierte in der Sendung.

Der Beitrag „Dein Hobby: Radsport“ mit Antonia Betzinger wird am Samstag um 20 Uhr im Kika ausgestrahlt. ses